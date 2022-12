Chico Skin seleciona produtos que não podem faltar na sua lista de presentes de Natal 

O influencer digital escolheu os melhores produtos de beleza, cuidados pessoais e decoração.



O fim de ano é sempre um momento de muita correria, por isso tem aqueles que deixam para fazer as compras de última hora e penam para encontrar o presente perfeito. Mas para ajudar nessa missão, vale contar com o auxílio de influenciadores digitais que, por testarem diversos produtos e marcas, podem nos dar aquela opinião sincera na hora de escolher o presente ideal. É o caso do criador de conteúdo Francisco Vieira, ou somente Chico Skin, que separou cinco opções infalíveis para qualquer um fazer bonito no Natal.

Apaixonado por beleza e cuidados pessoais, Chico Skin compartilha com seus seguidores, dicas valiosas de skincare e wellness, com uma boa dose de humor, é claro. Além disso, ele é um dos influenciadores parceiros da LTK, a maior plataforma global de monetização de conteúdo. Atualmente, só no Brasil, a empresa conta com 6,5 mil creators cadastrados e mais de 120 marcas e varejistas parceiras.

Confira os produtos selecionados por Chico Skin:

L’Interdit Givenchy — Com notas florais e um toque misterioso, esse perfume entrega um lado moderno e ousado de quem usa, perfeito para uma noite de comemorações e para ser inesquecível. Me lembra muito a noite de paris, com jovens com drinks nas mãos e sorrisos estampados. O kit promocional é ideal para presentear, com o perfume em tamanho grande, uma loção corporal e um batom — em uma bela embalagem.

Double serum Clarins — Esse serum é incrível para quem procura um produto com muita qualidade e que tenha várias funções para cuidar da nossa pele: proporciona firmeza, minimiza rugas visíveis, controla do tamanho de poros, além de oferecer uniformização e luminosidade. O kit com o sérum e dois hidratantes (manhã e noite) é perfeito para presentear os amantes de skincare.

Kit L’Oréal Professionel Absolut Repair – Eu indico sempre essa linha para tratamento de cabelos danificados, principalmente nessa época de final de ano que queremos mudar tudo, começando pela cabelos! A combinação entre shampoo e máscara trata muito bem dos fios, enquanto o óleo finalizador protege, hidrata e não pesa na finalização. Hoje é uma das minhas linhas favoritas!

Pó compacto Matificante InvisiMatte Fenty Beauty — Se tem uma coisa que não sai da minha bolsa é esse pó! Ele é perfeito para retocar em qualquer lugar já que acompanha espelho e esponjinha. O Pó Matificante da Fenty pode ser usado por qualquer pessoa que precise tirar aquele brilho da pele, em qualquer momento do dia, superfino, perfeito para presentear a si mesmo e a outra pessoa. Eu super indicaria manter o pó junto com um Gloss Fenty na bolsa pra ter um look pronto em qualquer momento!

Vela Jo Malone Lavender & Moonflower — Esse é um presente para o nosso ambiente favorito, nossa casa. Uma vela que exala um aroma maravilhoso mesmo antes de acender, tem uma boa durabilidade (cerca de 45 horas, e com 1-2 horas você já deixa o ambiente perfumado) perfeita pra usar também em noites de confraternização, quando recebemos quem amamos. O ambiente fica muito aconchegante e marcado na memória! A combinação de lavanda e flores da lua, com notas de almíscar branco envolve uma noite inesquecível.

