Chef Paulo Machado comanda o reality show gastronômico que promete surpreender em 2023

Sabor à Prova retorna para destacar a culinária sul-mato-grossense em sua terceira temporada

A parceria entre a TVMS Record e o Senac MS continua rendendo frutos na promoção e valorização da gastronomia sul-mato-grossense. Confirmada para 2023, a terceira temporada de Sabor à Prova promete agitar o estado e trazer à tona os talentos culinários da região.

O programa, que se consolidou como um sucesso em edições anteriores, busca exaltar não apenas a gastronomia nacional, mas também a riqueza da cozinha regional. Com uma proposta que destaca o que há de melhor em Mato Grosso do Sul, a nova temporada promete unir a boa gastronomia à adrenalina da cozinha, desafiando os participantes a irem além de suas zonas de conforto.

Ao longo da competição, oito cozinheiros talentosos serão desafiados a elevar a gastronomia sul-mato-grossense em provas e desafios emocionantes. Sob o comando do renomado chef Paulo Machado, apresentador do programa, os participantes terão que se superar e impressionar um júri de altíssimo nível.

Paulo Machado – Sergio Coimbra (divulgação)

“O Programa Sabor à Prova já é um sucesso no estado, não é à toa que já vai para sua 3ª edição. Fiquei extremamente lisonjeado com o convite para apresentar o programa e espero poder somar meus conhecimentos e paixão pelo Pantanal nessa temporada. Aguardem, o programa estará imperdível”, comenta o chef Paulo Machado.

Além da exibição na TVMS Record todas as segundas-feiras, a partir das 12h, logo após o Balanço Geral MS, os telespectadores poderão acompanhar o programa pelo site www.diariodigital.com.br, pela NET (canal 518), no Facebook do Balanço Geral e no Canal TVMS RECORD no Youtube.

A competição culinária reserva prêmios incríveis para o grande vencedor, que receberá o título de “Estrela Senac – Melhor Chef da Temporada”, um prêmio em dinheiro de R$ 10.000,00 e o cobiçado troféu. Além disso, os finalistas também serão agraciados com prêmios oferecidos pelos patrocinadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prepare-se para uma competição culinária cheia de adrenalina e sabor

Com Sabor à Prova, o Mato Grosso do Sul se prepara para descobrir quem será o próximo(a) destaque da gastronomia local. A temporada promete emocionar e encantar os espectadores, levando-os em uma viagem pelos sabores e talentos culinários do estado. A partir de julho de 2023, a tela da TVMS Record será palco para o desfile de pratos deliciosos e histórias inspiradoras, revelando a nova estrela da cozinha sul-mato-grossense.