Chef Cândida comenta sobre o impacto de ambientes de trabalho tóxicos na saúde mental

51% dos profissionais da área enfrentam depressão e níveis de estresse

A chef brasileira Cândida Batista, famosa internacionalmente por sua atuação inovadora na culinária, discorre abertamente sobre a toxidade presente no ambiente de trabalho na indústria de restaurantes e como isso impacta negativamente a saúde mental dos trabalhadores. Além de falar sobre os problemas, a chef Cândida, com sua ampla experiência em restaurantes de prestígio em todo o mundo, também apresenta soluções que beneficiariam tanto os funcionários quanto os restaurantes.

“Infelizmente, estudos revelam que as taxas de suicídio são significativamente mais altas entre chefs do que em profissões não relacionadas à hospitalidade. De maneira ainda mais preocupante, uma pesquisa de 2017 revelou que 51% dos chefs e profissionais da área de hospitalidade enfrentam depressão e níveis debilitantes de estresse,” informa a Chef referenciado o artigo publicado na MASHED. Organizações como Fair Kitchens ou The Burnt Chef Project ressaltam a importância de um ambiente saudável e oferecem suporte à comunidade.

A Chef conta que esses quadros de depressão e estresse presentes em chefs e profissionais da área de hospitalidade são comuns devido a predominância de ambientes trabalhos tóxicos dos restaurantes, por meio das situações de alta pressão, longas horas de trabalho, má gestão e intensa concorrência. Enquanto os profissionais sofrem com chefs com atitudes rudes e agressivas, os telespectadores encaram os programas que televisionam esses chefs como uma forma de entretenimento. Devido a isso, a Chef Cândida pretende criar um ambiente de trabalho mais saudável e equitativo, no qual cada profissional sem arriscar a sua saúde mental.

“Na temporada de inverno de 2023/2024, aceitei o desafio de abrir um hotel nos Alpes. Mudei-me da luxuosa capital Viena para a cidade mais próxima do hotel, um local com 2.100 habitantes onde se avistam montanhas e fazendas. Passei o verão e outono visitando produtores locais, testando receitas e escolhendo os ingredientes que melhor representariam a região para compor o cardápio. Apesar das longas horas de trabalho, parecia que os resultados eram positivos: os pratos voltavam limpos e os garçons traziam feedback positivo dos clientes. A jornada era intensa, com cerca de 15 horas diárias e apenas um cozinheiro, responsável pela confeitaria, que tinha autonomia para manter sua estação. Eu precisava preparar absolutamente tudo para o restante da cozinha. O sous chef, que deveria ser meu braço direito, não possuía o treinamento nem as habilidades mais básicas para ser um chef de partida! Mesmo tendo alertado os proprietários de que preferia trocá-lo por dois ajudantes de cozinha, considerando toda a situação, a decisão de mantê-lo na equipe sobrecarregava cada dia mais. Chegamos ao ponto de servir batatas cruas!”, relata a Chef.

Segundo a Chef Cândida, os proprietários e gerentes de restaurantes devem assumir a responsabilidade de conseguirem proporcionar um ambiente saudável de trabalho, com a presença de uma comunicação aberta e com equilíbrio do tempo entre a vida pessoal e profissional, já que “não se trata apenas de preparar comida deliciosa; também é sobre criar um ambiente positivo e de apoio para as pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores”. Sobre a problemática, ela ainda afirma que para o aprimoramento do ambiente de trabalho, deve se fazer uma avaliação honesta do local e que após isso, deve-se implantar estratégias que visem o melhoramento das condições, como a criação de canais de comunicação, e oferecimento de recursos de saúde mental e realização de programas de apoio ao bem-estar do funcionário. Com todas essas melhorias, a Chef declara que a produtividade do restaurante aumentaria devido ao bem-estar dos funcionários, que não iriam querer sair deste emprego.