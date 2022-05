Chef Antônio Albaneze assina menu de jantar em prol do Pantanal neste domingo, em São Paulo

Fridays for Future Brasil e Laces são as organizadoras do evento beneficente em prol de recursos para a campanha Ajuda Pantana

No próximo domingo (15), às 19h, acontece o Jantar pelo Pantanal, evento organizado pela Fridays for Future Brasil, movimento popular em prol do clima, em parceria com a empresa de produtos de beleza Laces, na unidade da marca em Moema, São Paulo/SP.

O jantar tem como objetivo sensibilizar os convidados e arrecadar doações para a campanha Ajuda Pantanal, com apoio da organização SOS Pantanal, e conta com algumas contrapartidas, como a entrega do selo Amigo do Pantanal, vídeo agradecimento, homenagem em projeto de restauração e participação em documentário.

Chef Antônio Albaneze

O cardápio especial do encontro é assinado pelo chef Antônio Albaneze, de origem pantaneira, com ingredientes da região, e a harmonização com vinhos naturais e orgânicos fica por conta da Família Kogan Wines. Além disso, o programa inclui apresentações culturais e uma imersão ao universo do Pantanal, com show do cantor, poeta e compositor nordestino Flavio Leandro.

Entre as medidas, programas de prevenção de incêndios, reflorestamento, criação de fundo emergencial e produção de documentário. Fotos: Araquém Alcântara 1 acervo documental

A campanha Ajuda Pantanal, criada por jovens ativistas do Fridays for Future Brasil, compreende a urgência de se criar um projeto de prevenção e boas práticas de gestão de preservação local, considerando a recorrência dos incêndios no Pantanal para os próximos anos. Entre as medidas, programas de prevenção de incêndios, reflorestamento, criação de fundo emergencial e produção de documentário.

Para que este projeto seja efetivado, o Fridays for Future Brasil precisa bater a meta de reunir a soma de R$700.000,00, que espera alcançar através de doações.

O menu preparado por Albaneze conta com especialidades regionais, como a Mujica de pintado (peixe ensopado com banana e mandioca); o churrasco pantaneiro, com ancho ou picanha de red angus com PO Pantaneiro (acompanha arroz, mandioca, farofa) e a Moqueca de banana da terra e caju com amendoim, que acompanha arroz e farofa de biscoito, além de petiscos como Bolinho de carreteiro recheado com banana da terra e queijo; Isca de pintado e/ou costelinha de pacu frita com vinagrete e mandioca e Ceviche de um peixe pantaneiro tipo piranha ou de jacaré, entre outros.

Ativistas Fridays for Future na Cop 26

Para a sobremesa, o chef promete o Furrundum com queijo fresco (queijo Nicola do pantanal) e a Compota de caju, que é muito utilizada no Pantanal.

“Nosso lindo bioma, que está se acabando a cada dia por conta de ações nocivas, agora pede ajuda para se manter vivo! Nós enquanto coletivo somos os únicos capazes de consertar o estrago. Se permitam sentir a energia e se conectar com o Pantanal, e jamais se arrependerão de lutar por algo tão especial e único no mundo”, declaram ativistas do movimento pelo clima.

A Laces, que engloba um ecossistema pioneiro em ESG e tratamentos saudáveis para cabelos desde 1987, foi convidada para estar na COP 27 (Conferência Climática das Nações Unidas) por ser pautada na sustentabilidade e respeito pela biodiversidade, tanto para produtos quanto para tratamentos e espaços físicos, em especial os espaços que englobam o projeto BIOMA.

Itamar Cechetto e Cris Dios do Laces

“(…) Qualquer empresa contemporânea que estiver com a sua consciência em dia deve não destruir, preservar e recuperar em tudo que puder se engajar. O Pantanal é um dos biomas mais lindos que o Brasil tem, e, com recursos tão módicos, nós podemos movimentar e ajudar a manter essa riqueza. E da melhor forma, a iniciativa, que está sendo realizada pelo Movimento Fridays for Future Brasil, se mostra forte na prevenção, é uma maneira de conter o aumento do problema climático. O Laces, desde a sua fundação, em 1987, sempre esteve lado a lado com a natureza de diferentes formas. Cuidar das pessoas e do lugar onde as pessoas moram é o principal engajamento em que iremos investir”, explicam Cris Dios e Itamar Cechetto, da Laces.

Para informações e doações, os interessados podem acessar o site oficial da campanha Ajuda Pantanal: www.ajudapantanal.fund