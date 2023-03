Chaline Grazik lança e-book para estimular a mudança de vida

A conhecida ‘vidente oficial das estrelas’ oferece suas visões para que as pessoas possam, realmente, mudar de vida e conquistar seus objetivos de forma mais prática

A médium mais conhecida do momento, Chaline Grazik, a ´vidente oficial das estrelas’ , lançou o e-book A Chave da Virada, com um método próprio, que busca auxiliar as pessoas a buscar a prosperidade.

Neste e-book, ensino um método para as pessoas virarem a chave de suas vidas, por meio de conteúdo explicativo e de exercícios

Em 11 páginas, a Chay oferece desbloqueios mentais e visualizações para estimular a mudança de vida de todas as pessoas e ajudá-las a realizar os seus sonhos.

“Neste e-book, ensino um método para as pessoas virarem a chave de suas vidas, por meio de conteúdo explicativo e de exercícios. Eu ensino isso sobre as minhas experiências de vida, mostrando o que fiz para melhorar a minha vida e chegar aonde cheguei. Quando falo em melhorar de vida, falo de tudo: saúde, financeiro, emocional, familiar, relacionamento, etc. Com esta técnica, é possível mudar de vida. Você poderá se tornar um grande ‘milionário(a)’, não somente na parte financeira, mas, sim, em todos os aspectos da sua ‘vida’.”, revela Chaline.

O e-book A Chave da Virada, de 11 páginas em PDF, pode ser adquirido online, clicando aqui!

Chaline Grazik

Desde os setes anos, a médium sensitiva – reikiana e taróloga, Chaline Grazik, 28, já provava do poder de sua mediunidade, que só se tornou mais evidente durante a sua adolescência.

“Entre os meus 15 e 17, percebi que era algo espiritual. Foi quando comecei a ter contato com este mundo e resolvi desenvolver a minha mediunidade”, relembra Chaline.

Casada, com o também médium Fabrício Stempkowski, Chay é mais conhecida como a Vidente dos Famosos, e há 13 anos atua como clarividente, através das previsões, como mentora espiritual e pratica a psicografia. Mas, a gaúcha ficou conhecida na internet por divulgar previsões assertivas sobre famosos e situações públicas.

Atualmente, ela conta com mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram.