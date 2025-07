Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, recebeu o Troféu Tancredo Neves, uma homenagem pelo trabalho realizado à frente da empresa e seus impactos positivos na economia e nas comunidades, por meio do incentivo à formação profissional, às artes, à cultura e à preservação do meio ambiente.

CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, recebe Troféu Tancredo Neves

O prêmio é concedido pelo jornal Edição do Brasil às personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais em áreas como economia, política, tecnologia e sociedade.

A cerimônia de premiação aconteceu no auditório do Tribunal de Contas de Minas Gerais e reuniu políticos, empresários, juristas e dirigentes de instituições públicas e privadas.

“É com muita alegria e orgulho que recebo essa homenagem. De forma particular, como mineiro, sinto-me ainda mais lisonjeado por ser conhecido como quem tem contribuído para o desenvolvimento do estado. Na Gerdau, acreditamos que empoderar pessoas ajuda a moldar um futuro melhor e esse prêmio demonstra que estamos no caminho certo, atuando com equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental”, afirmou Gustavo Werneck.

O prêmio Tancredo Neves está em sua 38ª edição, homenageia o ex-governador mineiro, figura central na redemocratização do Brasil, além de celebrar o aniversário do jornal Edição do Brasil.

Sobre a Gerdau

