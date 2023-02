Cenário do desfile da Diesel tem montanha feita com 200 mil preservativos

Em parceria com a Durex, a marca envia uma mensagem poderosa sobre a liberdade individual para a comunidade global da Diesel.

Liberdade, prazer, experimentação, diversão: Diesel defende democracia, escolha e positividade sexual como um direito humano. No centro da passarela desta temporada, as modelos andam em volta de uma montanha de 200.000 caixas de preservativos Durex. Haverá um adicional de 300.000 preservativos Durex que serão distribuídos gratuitamente em abril nas lojas Diesel ao redor do mundo.

A marca defende democracia, escolha e positividade sexual como um direito humano. Créditos: Divulgação

“A positividade sexual é algo incrível. Gostamos de nos divertir na Diesel e levamos isso a sério. Divirtam-se, respeitem-se, fiquem seguros. For Sucsexful Living!” Glenn Martens, diretor criativo da Diesel

Os preservativos enviam uma mensagem poderosa sobre a liberdade individual para a comunidade global da Diesel. “Temos que lembrar a todos que sexo seguro ainda é importante, não podemos esquecer”, diz Martens. A instalação traz uma amostra de uma próxima coleção cápsula com a Durex que será lançada em abril de 2023, a primeira vez que a Durex faz uma coleção com uma marca de moda. A cápsula aparece no desfile, com uma camiseta em jersey que troca o D de Durex pelo D de Diesel.

Diesel faz desfile com cenário composto por uma montanha com 200 mil preservativos. Créditos: Divulgação

Esta é a Diesel mais focada, mais experimental, mais ambiciosa do que nunca. Também é acessível, com jeans de cintura baixa e desbotado. Os tops de jeans são moldados, enquanto os couros são envelhecidos para revelar um logotipo de metal. Os ternos com saia risca de giz têm ombros fortes, tão desgastados quanto o jeans.

O denim devoré da Diesel, desenvolvido internamente, dá o efeito de um jeans desgastado, mas mostra a pele por baixo. O corpo se revela em peças que vão desde camisas e jeans oversized até malhas, saias e vestidos jeans, com alguns vestidos enfeitados com cristais.

Peças artesanais reaproveitam materiais existentes, como jeans que foram metalizados ou uma jaqueta de sherpa que foi unida com denim e desgastada, revelando a sherpa mais uma vez

O desgaste tem uma nova intensidade, como um vestidinho de jersey todo cortado a laser, exceto pelo DIESEL subindo pelo corpo como vértebras. O corte a laser aparece em moletons, calças de moletom e vestidos, que ficam ainda mais desgastados com o tempo. Peças de jersey de camada dupla são cortadas para revelar a cor por baixo; um casaco longo com capuz de jersey foi tratado para parecer couro rachado. Tops e shorts estampados são abertos para revelar vincos e estampas abaixo, e estampas que destacam e criam sombras dos logotipos da Diesel, como um moletom preto e branco que diz na frente “SUCCESSFUL”.

Correntes drapeadas seguram um vestido de seda no lugar; os tops brancos tora-que-caia de jersey são mantidos por um D metálico, enquanto os vestidos de jersey pretos são mantidos no lugar apenas por uma gargantilha com D metálico. As estampas Pop são criadas a partir de closes hiper-reais de rostos, especialmente de sorrisos com dentes demais que irradiam de jaquetas, tops e saias com zíper.

Peças artesanais reaproveitam materiais existentes, como jeans que foram metalizados ou uma jaqueta de sherpa que foi unida com denim e desgastada, revelando a sherpa mais uma vez. Restos de nylon de forros velhos são cobertos com plástico e aquecidos, criando um efeito de pelo estranho. A pele sintética Deadstock é pintada, depois também coberta com plástico e aquecida, criando um efeito de pele líquida. Jaquetas de motociclista são queimadas, criando sua própria arquitetura extrema.

Os saltos são envoltos em diamante; botas jeans têm bolsos utilitários. Um novo tênis — o Prototype 3 — é lançado, com sua sola oversized crescendo para cima. D-Charm é a nova bolsa, acolchoada em jeans com uma corrente charmosa, e a 1DR vem na estampa pop. A nova coleção Diesel Eyewear, em colaboração especial com a EssilorLuxottica, apresenta uma nova armação, com as lentes flutuando nas hastes de arame. Há também um relógio novinho em folha, o Vertebrae, com o mostrador preso por uma caixa em forma de ossos da coluna vertebral.