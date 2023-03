Cecília Azenha de apenas 8 anos vence o Miss Brasil Infantil e representará o país no Mini Miss Universo

A paulista disputou coroa da categoria com outras 26 crianças em Curitiba (PR) e agora defenderá o Brasil no mundial que acontecerá na Colômbia

Com apenas 8 anos de idade, a menina Cecília Azenha já tem história para contar para o resto da vida. Isso pois a paulista, natural de São José do Rio Preto (SP), foi coroada no último domingo (19) como a nova Miss Brasil Infantil. O título garante vaga para defender o país no concurso mundial Mini Miss Universo, que deve acontecer em agosto, na Colômbia.

Agora a pequena miss defenderá o Brasil no mundial que acontecerá na Colômbia. Créditos: Paulo Quinalia

“To super contente, minha família e meus amiguinhos todos ficaram felizes. Tô achando tudo muito legal”, disse ela após a vitória. Cecília competiu com outras 26 crianças na sua categoria, que faz parte do concurso Pequena Miss Brasil. A edição 2023 do evento aconteceu em um teatro no centro de Curitiba (PR) e contou no total com 61 candidatas para seis diferentes categorias.

Cecília Azenha foi coroada no último domingo (19) como a nova Miss Brasil Infantil. Créditos: Leonardo Rubert

“Eu gosto muito de ser miss, principalmente de escolher o vestido, do mesmo jeitinho que faço com as minhas bonecas quando brinco com minhas amigas”, diz a menina, acompanhada de perto pelos olhares atentos da mãe, Clicia Azenha, e do consultor de misses Paulo Filho, que treinou a menina.

Clicia revela que a filha começou a pedir para ser miss aos 4 anos, depois que viu uma amiga ganhar um concurso. “Ela é encantada pelos símbolos e elementos dos concursos, como vestido, cores, faixa, coroa e brilho. Quando viu a amiga ser miss, começou a dizer que também queria e então fomos atrás de informações”, conta.

A paulista de apenas 8 anos de idade disputou coroa da categoria com outras 26 crianças em Curitiba (PR). Créditos: Leonardo Rubert

“Sempre me certifico de que estar ali é vontade dela, ajeitamos a rotina dela pra nada ficar pesado e também não deixo que os estudos fiquem em segundo plano. Faço questão ainda que minha filha tenha uma infância tranquila, com amiguinhos e brincadeiras”, reforça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de avaliar performances em desfiles e provas, os jurados do concurso olham acima de tudo se a criança está confortável naquela posição, e se entende a disputa como uma atividade divertida. “Sempre reforço o quão importante é que a criança leve tudo relacionado ao concurso como uma grande gincana. É ideal que haja uma relação saudável com o evento”, explica Paulo.

“Comecei a fazer a consultoria da Cecília Azenha em setembro passado, e foram seis meses muito divertidos. Durante a preparação brincamos bastante com ela, focados em seu desenvolvimento pessoal. Também cumprimos agenda de gente grande, com visita a autoridades e entrevistas para TV”, adiciona.

Enquanto preparador infantil, essa é a terceira vitória seguida de Paulo no Pequena Miss Brasil, uma vez que, além de Cecília, pupilas suas levaram títulos em 2021 (Ana Carolina Leite, do MS) e 2022 (Charlotte Moroni, de GO). O conceituado preparador, que está há 17 anos no ramo, é responsável ainda pela conquista de mais de 10 títulos internacionais de misses para o país nos últimos anos. No Brasil, ele já foi jurado de mais de 200 competições e avaliou mais de quatro mil candidatas entre crianças, adolescentes e adultas.

TRAJE TÍPICO VENCEDOR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paulo Filho destaca que usa muito o lado lúdico e a criatividade para trabalhar com crianças. Entre risadas e disciplina, é preciso também trazer ensinamentos e fazer conexões familiares. No caso de Cecília, um dos exemplos é o traje típico que a garota apresentou no evento, intitulado de “Expresso São Paulo 1867”.

Fantasiada de maquinista de trem, a menina performou no palco com um trenzinho de seu tamanho e levou o prêmio de melhor traje típico do concurso. Numa apresentação divertida, ela deu vida à Maria Fumaça que trouxe a primeira remessa de café de Jundiaí para o porto de Santos, e com ela venceu o prêmio de melhor.

Idealizado por Paulo, assinado pela estilista e carnavalesca Bruna Bee e desenvolvido pelo ferreiro e artesão Rafael Furtunato, o objetivo da fantasia é mostrar a importância da estrada de ferro no desenvolvimento do estado de São Paulo. Além de também homenagear o bisavô de Cecília, Jaures Pereira da Costa, que dedicou 31 anos da sua vida à ferrovia, onde trabalhou em diversas funções entre os anos de 1949 e 1980.