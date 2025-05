Católicos celebram chegada do maior sino do mundo ao Brasil neste sábado (24)

A Catedral de Santos será palco de uma celebração histórica neste sábado, 24 de maio, às 17h30, com a realização de uma Missa em Ação de Graças pela chegada do maior sino do mundo. O sino Vox Patris chega para fazer parte da Nova Casa do Pai, em Trindade (GO). A cerimônia será presidida por Dom Tarcísio Scaramussa, bispo diocesano. Após 35 dias de jornada iniciada em 11 de abril na cidade de Gdansk, na Polônia, o Vox Patris chegou ao Brasil no último sábado (19), desembarcando no Porto de Santos após cruzar o Atlântico.

Com impressionantes 55 toneladas, 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris é considerado o maior sino religioso do mundo em operação e seguirá para sua morada definitiva: a Nova Casa do Pai, em Trindade (GO), onde será instalado no campanário do novo santuário. Fundido em bronze, o maior peregrino do mundo carrega em sua estrutura imagens que narram os 185 anos da devoção ao Divino Pai Eterno, desde o encontro do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade em 1840 até a construção do novo santuário.

Sino Vox Patris seguirá em peregrinação por diversas cidades brasileiras até chegar ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Goiás.

Enquanto o campanário não é concluído, o sino será exibido em um espaço especial para visitação dos devotos durante a Romaria 2025 que acontece de 27 de junho a 06 de julho em Trindade-GO. Ele chegou ao Brasil acompanhado por dois sinos menores, que também farão parte da estrutura da Nova Casa do Pai.

O Vox Patris é considerado o maior sino do mundo.

Segundo o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio, o sino é um símbolo de fé e memória coletiva. “O sino Vox Patris é, na verdade, um mensageiro, como eu sou, como nós somos, mas é um instrumento que eternizará esse momento histórico, esse momento de fé, que traz aqui a centralidade de tudo aquilo que é desejo do nosso coração, desejo dos Romeiros”, destacou o reitor.

A TV Pai Eterno transmitirá a celebração ao vivo para todo o Brasil em sinal digital aberto e também pela internet, no site paieterno.com.br e no canal oficial no YouTube, garantindo que os fiéis de todas as regiões possam participar deste momento de fé e devoção.