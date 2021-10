Conheça mais sobre os participantes do ‘Casamento às Cegas: Brasil’

Os participantes da primeira temporada agradam e já são sucesso nas redes sociais

Na última quarta-feira, (6), estreou, na Netflix, o reality show ‘Casamento às Cegas: Brasil’ inspirado no programa americano — também disponível na plataforma de streaming — e já se tornou um grande sucesso nas redes sociais e já está em nono lugar no TOP 10 de séries mais assistidas na plataforma.

Como nos quatro primeiros episódios disponíveis os casais já foram formados, conheça os participantes que estão com um pé no altar:

Thiago Rocha é catarinense, paraquedista comercial, tem 34 anos e morou de 2014 a 2020, na Nova Zelândia. Atualmente mora em São Paulo. Procura uma mulher simples, aventureira, alegre, carinhosa e que viva a vida intensamente. O participante deu o que falar pela sua sensibilidade nas cabines, já demonstrando uma grande paixão por Fernanda Terra.

Fernanda Terra é gaúcha, beauty artist, tem 36 anos e entrou com grande expectativa no programa. Já morou na Austrália durante um período e pretende ir embora do Brasil em breve. Ficou dividida entre Thiago e Mackdavid, mas se decidiu pelo primeiro no último dia.

Lissio Fiod é maranhense, empresário e tem 34 anos. Atualmente, mora em Indaiatuba, onde tem sua empresa. Procura um amor eterno, infinito e que dure para sempre com uma mulher que seja transparente, honesta, sincera e que tenha valores parecidos com o dele. Ficou dividido entre Carol e Luana Braga, se decidindo pela última, após ser acusado de ser “babaca” por Carol.

Luana Braga é baiana da cidade de Santa Maria da Vitória, tem 34 anos e é psicóloga. Se apaixonou de cara por Lissio e acredita que a base do relacionamento é ter uma comunicação clara e disposição para dar certo. Procura um amor para a vida toda, mas é bem ciumenta e já ganhou o apelido de “arretada”.

Shayan Haghbinghomi é iraniano, empresário do ramo de tapetes e tem 30 anos. Atualmente mora em São Paulo. De onde vem, casamento significa raiz de uma árvore que formará uma família. Tem o sonho de ser pai e tem um grande amor pela sua família. Encontrou em Ana Prado, que já tem uma filha, uma grande parceira desde a primeira conversa.

Ana Prado é modelo, tem 29 anos e é paulista. Sua principal preocupação era encontrar alguém para dividir a vida e que respeitasse sua filha. Ficou dois anos solteira para se conhecer melhor, depois do casamento com o pai de sua filha. Procura respeito e parceria, além de alguém para dar sentido para o amor. É bissexual e já demonstrou grande interesse em conhecer mais sobre a cultura de Shay.

Hudson Mendes é paulista, tem 27 anos e é líder de projetos no ramo de plásticos. Procura uma alma gêmea para viver um grande amor e se inspira no casamento de 34 anos dos pais. Para ele, a sua família é o próprio significado do amor. Na cabine, compôs uma música para Ana Carolina e toca cavaquinho. Foi o primeiro casal a já ter uma DR depois de um episodio de ativismo da noiva.

Ana Carolina Novaes é paulista, tem 30 anos e é advogada e modelo. Procura um companheiro que seja ligado a família e seja engraçado. Não tem uma boa relação com o pai e seu maior medo é perder sua mãe, por quem foi criada. É ativista na causa das mulheres e dos negros, sempre estando a frente destas situações. Protagonizou a primeira DR, após o garçom servir seu noivo, Hudson, antes dela. O que causou um grande estresse entre eles.

Rodrigo Vaisemberg é paulista, tem 35 anos e é consultor de seguros. Tem seu mapa astral tatuado nas costas e ama academia. Está numa fase independente, bem assegurado e quer alguém ao seu lado para evoluir e crescer. Super engraçado, contou para Dayane, ainda na cabine, que seu apelido era coelho arrancando gargalhadas da participante e dos telespectadores pelo seu jeito descontraído.

Dayanne Feitoza é cearense, mas foi criada em São Paulo. Tem 31 anos, é bancaria e a única de sua família a se formar em uma faculdade. Ama academia assim como seu noivo, Rodrigo, e tem para si que casamento é coisa séria e para sempre. Ficou intrigada pelo jeito engraçado de Rodrigo, mas que dificilmente fala sério. Tem o sonho de conhecer a Holanda e já planejou a viagem.

ENTENDA O PROGRAMA:

O programa consiste em 32 solteiros que estão em busca do grande amor da vida deles e dispostos a tornar o relacionamento algo muito sério e casar. A primeiro momento, os dezesseis homens e mulheres, conversam separadamente uns com os outros separados por uma cabine, sem se verem e muito menos descrever traços físicos. Nos outros dias, só conversam com aqueles que sentiu que houve química e que tem grande tendência em se tornar seu marido ou esposa. Ainda na cabine, ocorre o pedido de casamento partindo para o primeiro encontro, que é bem rápido, para o pedido oficial.

Depois, embarcam para uma lua de mel, onde é colocada à prova o relacionamento físico e as questões do dia a dia. E, claro, nos preparativos para as cerimônias de casamento. Durante um mês, convivem com os pais, redes sociais e amigos para vivenciarem a experiência antecipada do casamento. E é somente no altar, que saberão se seu/sua parceiro(a) casará com você.

Os primeiros episódios de Casamento às Cegas Brasil já estão disponíveis na plataforma. As próximas fases do reality estreiam nos dias 13 e 20 de outubro.