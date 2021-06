Casal de corretores dos famosos, fazem sucesso nos EUA e miram Dubai

Juju di Casa e José Fernandes atendem clientes como, Larissa Manoela, Padre Fábio de Melo, Débora Secco, Sabrina Sato e mais

Investir em imóveis está em alta, mesmo em tempos de pandemia, agora, buscar alternativas no exterior tem atraído ainda mais brasileiros, principalmente nos Estados Unidos. Os empresários do setor de imóveis e decoração, Juliana Fernandes e José Fernandes são referências em negócios na Flórida há 18 anos, atendem diversos famosos e agora miram expansão para Dubai.

Morando há mais de 24 anos nos EUA, o casal, Juliana e José, encontraram no segmento de imóveis uma maneira de atender o público americano e brasileiro. José contou que em 2003, trabalhava com o mercado de exportação de carros, até que a demanda em busca de casas, pelos brasileiros, começou. “O mercado foi mudando, e os clientes começaram a buscar casas para investir, seja para deixarem alugadas ou compra e venda”, comentou.

“Juju Di Casa” como popularmente é conhecida nos EUA e a atriz/apresentadora Larissa Manoela

Juju di Casa, como é conhecida nas redes sociais, trabalhava como design de interiores, e para integrar o serviço, agora ela oferece a decoração do ambiente integrada a venda das casas. “Trabalhamos com mais de 18 fabricantes, que atendem de forma direta o nosso serviço. Com o aquecimento do mercado imobiliário dos últimos 10 anos, unimos a Hall Design com a Celebrity Global Realty e agora só atendemos no segmento de decoração quem compra as casas conosco, pois já não tenho mais agenda e essa é uma forma de crescer e integrar os negócios”, comentou.

E o ‘jeitinho brasileiro’ encanta os americanos. “Trabalhar com imóveis é mexer com o sonho do outro e precisa de muito esforço e dedicação para dar o melhor. E essa nossa cultura de acolhimento e receptividade são alguns dos nossos diferenciais e isso é notório. Quando fechamos um negócio, a conexão é tão grande que a comemoração normalmente é na minha casa, com comida brasileira”, conta Juju.

Casa de Deborah Secco totalmente estruturada pelo casal , Juju di Casa e José Fernandes !









E para quem deseja adquirir um imóvel nos EUA, não é necessário nem sair de casa. “O cliente pode escolher a casa, gravamos vídeos e fotos, e juntos trabalhamos em toda a decoração de cada ambiente. Ele chega aqui com a casa pronta para morar, e geladeira abastecida”, contaram.

Juliana e José atendem diversos artistas do Brasil, como Larissa Manoela, Ivete Sangalo, Débora Secco, Kaká e Simone, da dupla com Simaria, Xuxa Meneghel e Sabrina Sato. “A proximidade e confiança no nosso trabalho fizeram deles nossos amigos, e isso é muito bom”, comentou José.

Com o sucesso dos brasileiros na Florida, agora os negócios estão em expansão para Dubai. “Nosso objetivo é oferecer nosso trabalho para diversos outros territórios e proporcionar experiências únicas”, encerra.

