Carnaval Sustentável: Pernambuco brilha com iniciativa de reciclagem inovadora

Mais de mil catadores recebem suporte de gigantes como Solar Coca-Cola e Instituto Heineken durante os festejos em Olinda e Recife

Em Pernambuco, o carnaval, além de ser um dos maiores espetáculos culturais do Brasil, agora se destaca também pela inovação e sustentabilidade. Este ano, os tradicionais carnavais de Olinda e Recife trazem uma novidade que promete transformar a festa em um modelo de responsabilidade ambiental e social: o reforço no suporte aos agentes de reciclagem que atuam na coleta de resíduos gerados durante os eventos.

Graças à parceria entre o Instituto Heineken e a Solar Coca-Cola, 1.120 catadores envolvidos nos eventos contarão com melhores condições de trabalho. Serão fornecidos equipamentos de segurança, como luvas e protetor solar, além de cestas básicas, lanches e água, assegurando não só a dignidade, mas também a saúde desses trabalhadores durante os dias de festa.

A iniciativa não se limita a oferecer suporte material; ela se insere em um contexto maior de promoção da economia circular e de conscientização sobre a importância da reciclagem. “Fizemos um mergulho na nossa cadeia de valor de ponta a ponta, o que nos ajudou a identificar oportunidades de apoio aos trabalhadores que fazem essa festa acontecer, desde a venda até a correta destinação dos resíduos”, afirma Vania Guil, gerente do Instituto HEINEKEN.

Com o objetivo de impactar a vida de 10 mil vendedores ambulantes e catadores até 2025, o Instituto Heineken e a Solar Coca-Cola estão comprometidos em garantir condições mais dignas de trabalho e em promover a sustentabilidade. A Solar, por sua vez, tem a meta ambiciosa de coletar 35 mil toneladas de materiais recicláveis até 2025, reforçando seu papel de liderança na gestão de resíduos no Brasil.

Em Olinda, a festa ganha o reforço de uma central de resíduos assinada pelo projeto Recicla Solar, que além de doar kits de higiene e cestas básicas para os catadores, compra os resíduos gerados durante o Carnaval, promovendo o empoderamento socioeconômico desses trabalhadores. Já em Recife, o suporte do Instituto Heineken se traduz em infraestrutura, EPI’s, e ferramentas para a triagem dos materiais, com a Solar Coca-Cola complementando a ação com a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e água.

Esta parceria representa um marco para o Carnaval de Pernambuco, transformando-o em um evento não só de alegria e celebração cultural, mas também

de responsabilidade social e ambiental. Através dessas ações, Olinda e Recife se projetam como exemplos de como grandes eventos podem contribuir para a sustentabilidade e para uma sociedade mais equilibrada, onde cada festa se transforma em uma oportunidade de construir um futuro mais promissor para todos.