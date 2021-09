Caravana SV Experience reúne Simony, Mara Maravilha, Rosana, Sebah Vieira e mais artistas em palco

A estreia da caravana acontece no próximo dia 13 de outubro, no Teatro Bradesco

No próximo dia 13 de outubro, acontece a primeira Caravana SV Experience no palco do Teatro Bradesco em São Paulo.

A Caravana SV Experience, surgiu após o sucesso do bloco de Carnaval Sebah Vieira, que vem animando os paulistanos desde 2018, levando milhares de pessoas às ruas de SP.

“Com mais de 1 milhão de pessoas e o sucesso entre famílias, crianças e idosos no trio, decidimos levar o bloco Sebah Vieira para animar os palcos de todo Brasil.”, conta Sebah.

Com duas horas de show, o público irá se encantar, dançar e cantar ao som dos hits dos anos 80, 90 e 2000 com a presença de artistas que fizeram história na música Brasileira.

Pepe e Neném, sucesso dos anos 90

A estréia da Caravana SV Experience traz: Sebah Vieira, Mara Maravilha, Simony com Balão Mágico, Trem da Alegria com Luciano Nassyn e Patricia Marx, cantora Rosana, ex Paquitas da Xuxa Cátia Paganote e Andréia Sorvetão, Grupo Dominó com Ítalo Coutinho e Klaus Hee, Pepê e Neném, Alex Gil Grupo Polegar , cantor Biafra, Conrado e participação Especial de Sophia Eldo.

“A diversidade de público e faixa etária é grande. Tenho certeza que todos vão se divertir muito com as músicas que fizeram e ainda fazem sucesso.”. declara Sebah Vieira.