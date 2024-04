Capital Federal vai receber o “1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade”

A Capital Federal vai receber no próximo dia 23 de maio o “1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade”, que acontece no Ulysses Centro de Convenções. O evento vai discutir a ciência da felicidade em maio, com participação de especialistas renomados.

Cosete Ramos, idealizadora do Congresso da Felicidade, e Jorge Luiz Silva, presidente do IPCB, instituto realizador do projeto

(Créditos: Fernanda Coutinho)



Realizada pelo IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, com apoio do Ministério da Cultura, e idealizado pela professora doutora Cosete Ramos, pioneira e presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMABRASÍLIA), a iniciativa terá palestras de Barbara Fredrickson, referência mundial em psicologia positiva, Celina Joppert, Gustavo Arns e Leandro Karnal.



Programação é gratuita e inclui exposição de arte, música ao vivo e gastronomia “O Congresso se apresenta como um convite para desbravar as diversas facetas que compõem a felicidade, saúde, alegria e bem-estar”, explica o administrador do IPCB, Jorge Luiz Silva. O evento tem como missão elevar os patamares de contentamento em Brasília, através de discussões em torno do tema da Felicidade sob as lentes de quatro prismas essenciais: filosofia, ciência, espiritualidade e arte. “É uma oportunidade para examinar a felicidade e o bem-estar por meio de diferentes abordagens, embarcando em uma jornada de autoconhecimento e transformação, que amplia horizontes e oferece ferramentas práticas para uma vida mais plena e feliz”, completa.



A iniciativa nasceu a partir do Movimento Brasília Capital da Felicidade, capitaneado por Cosete Ramos e criado em 2023, que resultou em um concurso de artes visuais que desafiou artistas de todo o Distrito Federal a criarem obras altamente criativas que apresentassem ideias de como Brasília seria ao ser a Capital da Felicidade.



Inscrições e Programação

O 1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade é gratuito, mediante inscrição através do site que estará disponível na rede social oficial do congresso @congressodafelicidade, com vagas limitadas.



A programação do evento começa com a abertura feita pela professora doutora Cosete Ramos. Em seguida, a conferência magna sobre a Ciência da Felicidade é ministrada pela renomada professora doutora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, reconhecida como “o gênio da psicologia positiva” pelo psicólogo Martin Seligman, considerado o “pai da psicologia positiva”.



Durante o congresso, especialistas como Celina Joppert e Gustavo Arns apresentam palestras sobre temas como “escolha ser feliz” e “felicidade no passado, presente e futuro”. O evento encerra com uma palestra do filósofo Leandro Karnal sobre felicidade. Ao longo da programação, haverá ainda dois painéis com presença de autoridades e especialistas.