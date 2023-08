Cantor Xamã visita comunidade indígena Pataxó em Porto Seguro para casamento de amigos

Artista esteve na Reserva da Jaqueira, onde acontece a Aragwaksã, festival que representa a luta e a resistência da comunidade

O cantor Xamã está em viagem nesta semana pela Reserva da Jaqueira, da etnia Pataxó, em Porto Seguro, na Bahia. O artista participa de uma cerimônia tradicional do casamento de Samela Sateré Mawe e Tukumã Pataxó, ativistas da causa indígena e seus amigos.

Cantor participa do “Aragwaksã”, um festival da comunidade indígena que dura 3 dias Crédito: Lucas Nogueira



A Aldeia Jaqueira, onde o casamento de Samela e Tukumã está sendo realizado, é a mais preservada mata adentro e também realiza visitas turísticas para a população geral se conectar com a cultura indígena. Lá acontece o “Aragwaksã”, um festival da comunidade indígena que dura 3 dias e representa a luta e a resistência da comunidade e tem como objetivo o fortalecimento da cultura por meio de danças e cantos, rituais sagrados e diversas atividades.

Indígenas buscam o fortalecimento da cultura por meio de danças, cantos e rituais sagrados Crédito: Lucas Nogueira Xamã vivencia a cultura dos Pataxó no Sul da Bahia Crédito: Lucas Nogueira



Xamã foi à aldeia para celebrar o momento dos amigos Tukumã Pataxó, que é comunicador indígena e representante do movimento dos direitos indígenas no Brasil, além de chefe de cozinha e influenciador digital, com mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde revela a cultura e os saberes do seu povo; e Samela Sateré Mawe também é comunicadora indígena e influenciadora digital, sendo uma importante liderança indígena e ativista. Em 2021, ela participou da COP26, na Escócia, e se junto à organização Fridays For Future Brasil, criada pela sueca Greta Thunberg.

Xamã já havia visitado, em junho, a Coroa Vermelha, na região em Porto Seguro Crédito: Lucas Nogueira



Pelas redes sociais, foram compartilhados diversos momentos da cerimônia do casamento na tradição Pataxó com os diferentes rituais que a compõem. Em muitas das atividades que compõem a tradição, Xamã fez parte da comunidade vivenciando a cultura na prática.



Valorizando a conexão com sua ancestralidade, Xamã já havia visitado, em junho, a Coroa Vermelha, região em Porto Seguro que já foi uma das aldeias mais influentes da região e hoje reúne a reserva indígena Pataxó.