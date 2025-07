Cantor Orlando Rosa resgata paixão pela música e lança novas canções autorais

O cantor e compositor Orlando Rosa, de 45 anos, traz a música no coração desde novo. Conhecido por sua afinação, ele iniciou sua jornada musical na igreja, aproveitando todas as oportunidades para cantar. No entanto, a vida o levou por outros caminhos, como o trabalho de designer e jornalista, e a música acabou sendo deixada de lado por muitos anos. Hoje, Orlando se dedica ao trabalho como artista, com lançamentos musicais irreverentes e um alcance que já atravessa fronteiras.

Além de cantor, Orlando Rosa também é compositor e já está trabalhando com outros artistas em projetos futuros. (Divulgação / Orlando Rosa)

Orlando estudou canto até os 20 anos de idade e também gravou covers que cantava para sua mãe, que gostava muito de ouvir o filho. Um momento marcante, a perda de sua mãe, trouxe Orlando de volta ao mundo da música. Em homenagem a ela, nasceu a canção “Recomeçar”, sua primeira composição autoral, marcando o início de um novo ciclo criativo.

“Escrevi essa música para homenagear minha mãe que partiu a pouco tempo, é meu primeiro Dia das mães sem ela e foi minha forma de presenteá-la, sei que ela vai ouvir e saber que tudo ficará bem e um dia vamos nos reencontrar”, contou Orlando. Ele ressalta que, hoje, canta para si mesmo, como forma de expressão e cura, e considera um presente se suas músicas tocarem outros corações, pois sua arte é íntima, verdadeira e feita com alma.

A canção ‘Vai Sem Medo” será lançada em 08 de agosto, com colaboração de Graziella Oliveira. (Divulgação / Orlando Rosa)

Profissionalmente, Orlando Rosa iniciou o lançamento de suas músicas nas plataformas digitais no dia 1º de junho, data do seu aniversário, celebrando o início de um novo ciclo. Em apenas um mês, ele já acumula mais de mil ouvintes no Spotify, um número notável para um artista que acabou de lançar suas músicas na plataforma. Desse total, 50% dos ouvintes são de fora do Brasil, localizados em países como Portugal, Nigéria e Estados Unidos.

Orlando demonstra uma vertente musical diversificada, mesclando sons e ritmos. O artista é versátil e canta tanto em português quanto em inglês e espanhol, o que considera uma tendência. Suas composições são descritas como bem desenhadas, comerciais e sempre carregam uma mensagem. Há lançamentos de novas músicas previstos para os próximos dias, além das que já estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Entre seus trabalhos, destaca-se “Heaven Ain’t Closed”, descrita como um hino de redenção e transformação pessoal. A letra, carregada de metáforas espirituais e imagens vívidas, narra a jornada de alguém que esteve profundamente perdido – em meio a vícios, orgulho, culpa e relacionamentos vazios – mas que consegue encontrar um novo caminho e renascer mais forte, mais consciente e em paz. Já “Turn It Up”, com Hugo Bagunceiro, é um convite à dança, misturando inglês e português com pop, funk e eletrônico em uma atmosfera de festa. Outro lançamento é “Vai Sem Medo”, em parceria com Graziella Oliveira, uma fusão de pop latino, reggaeton e brasilidades, com lançamento previsto para 08 de agosto.

Em relação aos projetos futuros, Orlando também está compondo músicas para outros artistas, inclusive de renome nacional. As músicas que serão lançadas nos próximos dias vão estar disponíveis no Spotify e em todas as plataformas digitais e no YouTube do artista Orlando Rosa.