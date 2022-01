Cantor Fabricio Marques é massacrado nas redes sociais por fãs da ex-namorada, Maraisa

O cantor, que faz dupla com Henrique, tinha feito um simples tweet sem envolvimento com a cantora

Com a notícia de que Maraisa, da dupla com Maiara, está solteira, os fãs dela voltaram a acompanhar a vida dos ex’s da cantora. Um deles foi Fabrício Marques, que acabou sendo massacrado nas redes sociais ao fazer um questionamento nas redes sociais que não tinha nada a ver com a ex-namorada.



Acreditando na possibilidade de Fabrício querer reatar o namoro com Maraisa, os fãs da cantora começaram a atacá-lo nos comentários



Na madrugada, momento do dia em que muitos artistas se sentem inspirados para compor, Fabrício escreveu no Twitter: “Ainda sinto falta ??”. Em várias entrevistas, o cantor já tinha falado sobre o ex-relacionamento com Maraisa, deixando claro que ainda a tem como amiga, assim como antes do namoro. Mesmo assim, os fãs acharam que o tweet seria para a cantora.

A canção já tem mais de um milhão de visualizações no YouTube



Acreditando na possibilidade de Fabrício querer reatar o namoro com Maraisa, os fãs da cantora começaram a atacá-lo nos comentários. Alguns o chamaram de avô, outros de hipócrita. Já algumas pessoas se assustaram e pediram respeito pelo cantor. “As mesmas que pedem respeito pelas ídolas, são as mesmas que vem atacar. Que horror, quanto ódio meu Deus”, escreveu uma internauta.

Fabrício Marques, que acabou sendo massacrado nas redes sociais ao fazer um questionamento nas redes sociais



Apesar dos comentários pesados, Fabrício parece não ter se abalado. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais pedindo que o público não se preocupe com a vida dos outros, mas sim com a própria vida, além de aconselhar essas pessoas a fazerem o bem. “Quem tem tempo de cuidar da vida dos outros, tem tempo de ajudar as pessoas. Vamos ajudar quem precisa na Bahia e em Minas”.



Após o término, Fabrício sempre fez questão de falar bem da ex-namorada, reafirmando sempre que mantiveram a amizade. A dupla Fabrício e Henrique chegou até a lançar uma música com Maiara & Maraisa em outubro de 2020, chamada ‘Pra Quê Namorar’. A canção foi um sucesso nas paradas e segue sendo ouvida em todo o país.