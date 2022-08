Campanha com atriz Isabelle Drummond e idosos celebra relações intergeracionais

Iniciativa é uma parceria de produção de conteúdo com a Cora Residencial Senior

Em virtude do Dia Internacional da Juventude, comemorado na última sexta-feira (12), a Cora Residencial Senior, instituição de longa permanência para idosos, apresenta a campanha “Cora entre Gerações”, para celebrar a importância das relações entre pessoas de diferentes faixas etárias e o fortalecimento desses vínculos, favorecendo a desconstrução de estereótipos negativos ligados ao envelhecimento.

Luci Barros, 78 anos

A iniciativa conta com a participação da atriz Isabelle Drummond, 28 anos, em uma parceria de produção de conteúdo em que ela enaltece o convívio com pessoas idosas e desperta a reflexão sobre o envelhecer a partir de um bate-papo com três residentes da instituição. A campanha foi lançada em uma live na última quinta-feira (11), com a atriz.

Raul Nechar, 84 anos

A partir do questionamento “o que sua versão idosa diria para a versão jovem”, a atriz conduz a conversa com Luci Barros, de 78 anos; Maria Cecilia Carneiro, de 93, e Raul Nechar, de 84, trazendo recordações da trajetória de cada um deles e percepções sobre família e trabalho até o momento atual, como moradores da Cora.

Maria Cecilia Carneiro, de 93

“Desenvolver uma campanha que conectasse diferentes gerações e despertasse o olhar, também dos jovens, para essa etapa madura da vida era um desejo nosso. Os idosos são fonte de sabedoria, aprendizado e inspiração para todas as idades. Assim como os jovens podem adquirir experiências dessa relação, os idosos têm muito a aprender com esse público,” afirma Veridiana Chaves, diretora de Marketing da Cora Residencial Senior.

O material pode ser conferido nas redes sociais da Cora.