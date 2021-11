Camilla de Lucas e Niina Secrets trocam dicas de maquiagem e criam conteúdos juntas

As influenciadoras se encontraram nos estandes da Vult e Edutora na Beauty Fair 2021

Um feat icônico tomou conta da Beauty Fair 2021, Camilla de Lucas e Niina Secrets se encontraram e trocaram várias dicas de maquiagem e presentes. Consideradas grandes influências da internet, as duas se juntaram para criar vários conteúdos inéditos para os fãs.



A dupla de influenciadoras são embaixadoras da Vult e Eudora. Elas se encontraram no stand do Grupo Boticário durante a feira, que é uma das mais prestigiadas do ramo da beleza no Brasil. Niina e Camilla invadiram a necessaires de maquiagem uma da outra e trocaram dicas de produtos.

A Linha Eudora Niina Secrets é uma collab feita entre a marca e a influenciadora



Além do encontro super especial com Niina, Camilla também participou de um “short talk” com distribuidores para compartilhar insights e aprendizados de como comunicar e aproveitar a diversidade nas áreas da beleza e cuidados, reforçando o posicionamento de orgulho e coragem de ser quem é da marca.



Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos 10 maiores varejistas do Brasil



A Beauty Fair 2021 aconteceu do dia 20 a 23 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. No evento, os consumidores e influenciadores presentes puderam conferir em primeira mão os lançamentos do setor.