Calil Nassar: saiba tudo sobre o empresário que usa o humor como ferramenta de transformação

Em um cenário onde empreendedorismo, humor e personalidade se entrelaçam de maneira singular, surge Calil Nassar, um nome em ascensão no mundo dos negócios e do entretenimento. Aos 33 anos, residente de Itapetininga, SP, Calil é mais do que um empresário comum; ele é conhecido como o “Empresário com bom humor” e o “Cara que limpa o nome do Brasil”.

Sua trajetória empreendedora é marcada por uma fusão de elementos aparentemente contrastantes: marketing, humor e uma personalidade vibrante. Desde o começo de sua carreira como empresário, Calil optou por divulgar seu trabalho de forma inovadora, utilizando vídeos engraçados no Instagram como sua principal ferramenta. Um marco nesse percurso foi o vídeo “Poder de Compra”, lançado em 5 de agosto de 2022, onde ele comparava os poderes dos super-heróis ao poder de compra.

Atualmente, Calil está à frente da “Campanha Limpa Nome”, uma iniciativa que ganhou notoriedade pela maneira criativa e divertida de abordar um tema sério: o endividamento e a negativação do CPF. A primeira edição, lançada em janeiro de 2024, foi um sucesso tão estrondoso que uma segunda edição já está em andamento. Nessa campanha, os interessados em ter seus nomes limpos precisam contar suas histórias em vídeos engraçados, uma estratégia que tem conquistado o público e gerado impacto positivo na vida das pessoas.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia, aponta que oito em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e um terço têm dívidas em atraso. Os dados foram divulgados em dezembro de 2023 no relatório “Raio-x dos Brasileiros em Situação de Inadimplência”, divulgado pela Agência Brasil, o que revela uma demanda por serviços como o da Start Limpa Nome, empresa fundada por Calil.

A loja física da Start Limpa Nome, situada em Itapetininga, tem sido um ponto de encontro para clientes em busca de soluções para suas dívidas. O ambiente acolhedor criado por Calil encoraja as pessoas a compartilharem suas experiências e a superarem a vergonha e a humilhação muitas vezes associadas ao endividamento.

Uma peculiaridade da Start Limpa Nome é a política de contratação de funcionários: Calil não contrata pessoas com o nome limpo. Essa abordagem, embora bem-humorada, é uma maneira eficaz de demonstrar a efetividade dos serviços oferecidos pela empresa e de criar casos de sucesso dentro da equipe.

Além de suas atividades empresariais, Calil é um escritor premiado, autor do livro “Pai, Tá Vindo? Guia de um pai de dois filhos”, que recebeu reconhecimento pelo melhor lançamento em 2022. Sua versatilidade também se estende ao mundo do entretenimento, onde ele atua como podcaster no “DiYCAST”, abordando temas como humor, entretenimento e fé cristã.

Saiba tudo sobre o empresário em entrevista exclusiva:

– Quem é o Calil Nassar hoje?

Calil: Sou imagem e semelhança do Criador, pai de duas nações: Gugu e Davi. Sou filho da Dona Eliete, um cara feliz por tudo que Deus tem me emprestado. Gratidão é a palavra que me move nos dias atuais. Sou feliz e a felicidade está nas pequenas coisas: quando jogo bola com meus filhos, quando estou na presença de Deus, quando eu recebo uma mensagem de um cliente agradecendo por ter limpado seu nome. Quando eu chego na minha empresa, gosto de transmitir a melhor energia possível para aquele ambiente.

– Você disse que seu trabalho é o resultado da fusão de três aspectos: marketing, humor e personalidade. Foi daí que surgiu o ‘Empresário com bom humor’?

Calil: O termo “empresário com bom humor” surgiu com base no meu posicionamento digital, ao invés de fazer ofertas sobre meu produto, eu faço vídeos de humor falando um pouco de como é estar com o “nome sujo,” dentre outros vídeos, onde o humor é a base.

– E de onde veio a ideia de fazer os vídeos engraçados?

Calil: A ideia de fazer vídeos engraçados vem da naturalidade do meu dia a dia. Não é algo muito pensado, é espontâneo, é genuíno. Eu apenas reproduzo em vídeos, o meu dia a dia.

– Como é a Campanha Limpa Nome?

Calil: As campanhas que realizamos partem de algo que o mercado ainda não viu, ao invés de fazer uma oferta dizendo: limpe seu nome com a gente e blábláblá, prefiro trazer um algo a mais, como por exemplo: gravar vídeos limpando o nome de pessoas de graça em troca de sua imagem e testemunho, como já fiz ao lado de grandes artistas renomados da TV brasileira, como “Buiú da Praça é Nossa” e Hulk Magrelo dos “Legendários”.

Última campanha que fiz foi: “Faça um vídeo criativo dizendo porque eu devo limpar seu nome” e os vídeos mais criativos irão ganhar uma restauração de crédito (nome limpo, score mais alto) e foi um sucesso.

– A campanha já está na segunda edição devido ao sucesso da primeira, pretendem seguir com ela?

Calil: Vamos seguir com a campanha do vídeo criativo e enquanto isso, vamos pensando em mais campanhas como essa. Eu gosto deste clima de criatividade

– Como a campanha ajuda as pessoas que estão com o nome sujo?

Calil: O nosso público hoje é todo brasileiro que tem um CPF restrito, são mais de 71 milhões de pessoas com nome sujo no Brasil, e são pessoas de diversas classes. Todas as classes estão ou endividadas ou inadimplentes, e nós ofertamos um preço popular onde conseguimos atender a todas as classes.

Nosso trabalho ocorre de forma judicial, nós removemos todos os apontamentos expostos nos órgãos de proteção ao crédito como Serasa, SPC, Boa Vista e Cenprot. De quebra, restauramos o score desses consumidores que foram lesados, como diz o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O final dessa história é devolver o poder de compra ao consumidor.

– Qual é o perfil das pessoas que procuram a sua empresa para ter o nome limpo e como seu trabalho ocorre?

Calil: Temos uma loja física que atende ao público no Centro de Itapetinga (SP), e até o final deste ano de 2024, teremos mais cinco lojas espalhadas em mais cinco cidades, a fim de limpar o nome do Brasil com mais maestria. Já temos os nomes das cinco cidades, mas ainda aguardando confirmação jurídica. Porém, além da loja físic,a também temos mais de 20 licenciados da Start Limpa Nome espalhadas por todo Brasil, isso faz com que possamos limpar o nome de qualquer pessoa do Brasil e do mundo, basta ter um CPF restrito.

– Uma curiosidade sobre você, que é dono da Start Limpa Nome, é que você não contrata pessoas com o nome limpo, o que é a contramão das empresas. Pode nos explicar essa diretriz?

Calil: hahaha Fiz essa brincadeira, inclusive em uma de minhas palestras, eu gosto de contratar pessoas por suas habilidades e desejo de vencer na vida, pois quero que um funcionário possa ser meu sócio no futuro, e todos os que contratamos até agora estavam com seus nomes sujos na praça, o que foi bacana, pois eles passaram a ser o próprio testemunho deste produto maravilhoso.

– Ainda como empresário, você trabalha com artistas do SBT, como é essa parceria?

Calil: Tenho um negócio com o SBT que ainda não posso trazer à público, mas o que posso adiantar é que tenho trânsito no SBT como empresário, pois temos uma agência de marketing própria que cuida da Satrt Limpa Nome, o nome dessa agência é Startsow Marketing.

Com isso, tivemos o privilégio de organizar alguns eventos e trazer alguns artistas, para participarem também, do nosso Podcast (DiyCast) dentre eles alguns artistas do SBT, a experiência foi tão única, que pudemos fazer negócios com outros empresários amigos usando o talento desses artistas para a divulgação dos negócios desses empresários.

Em resumo, os artistas participam dos nossos eventos, participam do DiyCast e ainda de quebra, empresários parceiros tem a experiência de gravar vídeos com os artistas divulgando seus respectivos produtos.

Minha relação com os artistas começou quando fizemos uma parceria de divulgação do produto Limpa Nome, a conexão foi tão boa que temos uma ótima relação até hoje, sempre fazemos materiais juntos para divulgar nossas empresas e de parceiros.

– Além de empresário, você também é escritor, autor de um livro premiado em 2022. Gostaria que falasse sobre essa sua vertente e sobre o livro, que aborda a paternidade.

Calil: Sim, Deus me deu a oportunidade de escrever sobre paternidade neste livro que se chama: “Pai, tá vindo?” – um guia da minha relação com meus filhos. Me separei da mãe deles quando eles ainda eram muito novos, então me preocupava muito em como ser presente mesmo estando morando separado, e foi aí que percebi que existem mais pais ausentes dentro de casa, do que propriamente, fora.

Fui escrevendo e Deus foi me dando direção, e uma das frases que mais repito nesse livro é: ‘Ainda dá tempo de ser pai’, não importa o que tenha ocorrido até aqui. O livro aborda um tema tão importante como esse, sem deixar de lado o humor Quem ler, além de se conectar com a paternidade, vai se divertir e rir muito.

– Não bastasse ser empresário e escritor, você também é podcaster. Como surgiu esse projeto?

Calil: O Podcast aconteceu de maneira muito interessante. Tenho um grande amigo chamado Fabrizio Rodrigues, e me lembro que não nos víamos há anos. Um dia, nos encontramos numa loja e ele disse que estava com um podcast, que na verdade ainda não estava pronto. Apenas isso, e cada um seguiu seu dia.

Em meados de agosto, eu trouxe dois artistas do progama ‘A Praça é Nossa’ para fazer propaganda da minha loja de Limpa Nome, foi o “Buiú da Praça” e “Martinho Vai que Cola”. Fizemos uma boa bagunça na cidade, porém eu esqueci do principal: de pegar o alvará. Isso fez com que ficássemos sem muito trabalho por aqui, foi então, que me lembrei do meu amigo Fabrizio, e já que estava com a diária dos artistas paga, pensei em levá-los a um podcast e entrevistá-los.

Assim começou o DiyCast, já estamos com mais de 40 episódio somando o DiyCast e o Diy Delas que é um derivado focado no público feminino. A entrevista com os artistas da praça foi a primeira do estúdio.

– Você tem apenas 33 anos e tem um currículo como empresário, palestrante e treinador em vendas, é escritor, pai, podcaster, e tem um pezinho no humor. Como você avalia sua trajetória?

Calil: A minha trajetória foi muito doidaaaaaaa, você nem sabe que fui cantor de Rap por 13 anos. Hahahahah. Eu era da galera da “cara fechada”. Cheguei a gravar três CDs, dos meus 13 anos até os 26. Trabalhei de forma ativa na música, mas deixa essa história para um outro momento.

A veia cômica vem da minha família: meu avô Bastião conta cada causo que você pensa: ‘de onde ele tirou isso?’

Minha mãe é uma mulher que além de guerreira, é muito alegre. Ela desafia todo mundo a ficar sem reclamar. Meu pai foi alcoólatra por 30 anos, porém, Deus fez uma obra na vida dele, e hoje ele é Uber e gosta de resenhar e contas histórias engraçadas. Meus irmãos são como eu, quando nos encontramos fazemos piadas o dia todo, então foi fácil, só deixar fluir que o humor vem.

– Suas considerações.

Calil: quero agradecer vocês que me encontraram no meio desse mar de pessoas boas, não sei como vocês me encontraram, mas obrigado por me encontrar. Já estou me sentindo por dar essa entrevista para vocês. Aqui na minha cidade, a galera me conhece por conta dos trabalhos, mas é a primeira vez que conto minha história a nível Brasil! Estou feliz e me achando. Ahhahaha

– Suas frases de impacto.

Calil: “Fica tranquilo, cada um tem a vida que merece!”

“Se você pode sonhar, você pode realizar!”

“Pode até dar errado, mas e se der certo? Arrisca!”

“Quando me disseram que eu não iria conseguir, eu entendia que isso era um reflexo das limitações eles, não minhas.”

“Vão falar de você de qualquer jeito, então capricha!”

“Quem tem a informação domina a situação”