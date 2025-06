Caiado homenageia Toffoli, Gilmar Mendes e Paulo Gonet com título de Cidadania Goiana

O governador Ronaldo Caiado entregou, nesta sexta-feira (13/06), o Título Honorífico de Cidadania Goiana aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ao destacar o protagonismo de Goiás no cenário nacional, Caiado ressaltou que a atuação firme dos homenageados foi essencial para garantir avanços no estado e a governabilidade da atual gestão. A honraria foi concedida durante o 1º Congresso Goiano de Direito Econômico, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

O chefe do Executivo goiano destacou que a homenagem é a maior honraria concedida a uma personalidade não nascida no estado e reconheceu o merecimento dos três juristas. “Graças a vocês, que tiveram decisões firmes do ponto de vista nacional, conseguimos avançar em Goiás. Hoje, somos referência no Brasil, mas só chegamos a isso porque acreditaram em nosso trabalho e deram a todos os Poderes constituídos e órgãos independentes a condição de governabilidade”, explicou Caiado, ao mencionar a atuação de Gilmar, Toffoli e Gonet na análise, a pedido da atual gestão do Estado, da Lei Federal Nº 13.019, de 2014, que estabeleceu regime jurídico para parcerias voluntárias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, com foco no atendimento de necessidades de interesse público.

As homenagens foram concedidas por iniciativa dos deputados estaduais Bruno Peixoto, presidente do Legislativo goiano, Clécio Alves e Talles Barreto. As leis que oficializam os títulos foram sancionadas por Caiado. “Goiás sempre foi terra de pioneiros e daqueles que não temem os desafios. Cada um desses homens seguiu um caminho singular em direção ao compromisso com a Justiça e a Constituição brasileira. O que for preciso para defender nossa terra, façam o possível. E, se necessário, o impossível também, porque essa população os acolhe de braços abertos”, expressou Peixoto.

“O Estado de Goiás, ao celebrar juristas desta envergadura, reafirma a convicção de que a lei e a Justiça são fundamentos imprescindíveis de uma sociedade livre, justa e desenvolvida. Sintam-se verdadeiros goianos, compartilhando conosco o orgulho e as tradições desta terra”, falou o presidente do Tribunal de Justiça goiano (TJGO), desembargador Leandro Crispim.

Homenageados

Ministro do STF desde 2009, Dias Toffoli (foto abaixo) é natural de Marília (SP) e presidiu a Corte de 2018 a 2020. Também comandou o Tribunal Superior Eleitoral entre 2014 e 2016. É bacharel em Direito pela USP, com extensa atuação na advocacia e no serviço público. “É com muita honra que recebo essa homenagem e agradeço a cada parlamentar e ao governador Ronaldo Caiado pela sanção da lei. Meu povo de Marília tem a possibilidade de, agora, dizer que, de fato e direito, tem um irmão de todos os goianos e todas as goianas”, falou o magistrado.

Dias Toffoli, natural de Marília (SP), ao receber o Título de Cidadania Goiana, das mãos do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado e do Deputado Estadual, Bruno Peixoto.

Nascido em Diamantino (MT), Gilmar Mendes (foto abaixo) é doutor em Direito pela Universidade de Münster (Alemanha), professor da UnB e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Integra o STF desde 2002 e foi presidente da Corte entre 2008 e 2010. “Como jurista, acompanhei o compromisso de Goiás com o Estado Democrático de Direito. Fui relator da ação que viabilizou o ingresso goiano no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), um passo decisivo na reconstrução responsável e duradoura das finanças, além de um gesto de maturidade federativa. É motivo de especial satisfação para mim observar Goiás como destaque nacional pelos avanços educacionais, particularmente por ter o melhor resultado nacional no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, pontuou.

Nascido em Diamantino (MT), Gilmar Mendes, recebe a homenagem

Atual procurador-geral da República, Paulo Gonet (foto abaixo) é carioca e formado em Direito pela UnB. Foi assessor no STF, tendo alcançado o posto de subprocurador-geral em 2012. Também é cofundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), ao lado de Gilmar Mendes. “A cidadania goiana me aproxima definitivamente deste estado, admirável como referência nacional em áreas como educação, infraestrutura, saúde, agricultura, segurança e cultura. Não nasci aqui, mas meu coração é goiano”, disse o PGR.