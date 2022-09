Cafu e Luciano Hang protagonizam campanha Setembro do Brasil pela Havan

Durante todo o mês, varejista preparou uma goleada de ofertas exclusivas para presentar os clientes

A Havan entrou no clima de Copa do Mundo e lançou hoje, 1º, a campanha Setembro do Brasil com tema “É Campeão de Promoção”.

Com participação especial do capitão e pentacampeão do mundo pela Seleção Brasileira, Cafu, e do empresário, Luciano Hang, a varejista preparou para durante todo o mês, uma goleada de ofertas exclusivas para seus clientes.

O dono da Havan afirma que a contratação de Cafu para estrelar a campanha vem de encontro com a cultura da empresa. “Contratamos um craque, um campeão. O Cafu é a cara da Havan, veste a camisa do Brasil assim como nós vestimos com orgulho”.

O capitão e pentacampeão do mundo é também o embaixador oficial da Copa no Qatar neste ano. “Nada mais justo que termos esse grande nome ao nosso lado e entrarmos, desde já, nesse espírito de torcer pelo Brasil”, acrescenta Hang.

Cafu, que já disputou 148 jogos com a camisa da Seleção Brasileira, 20 deles em quatro Copas do Mundo e é o único jogador da história a participar de três finais de Copa consecutiva, tem como premissa a disciplina e o comprometimento em tudo o que faz.



O capitão afirma que participar das gravações foi muito divertido. “Foi uma satisfação enorme estar com a Havan. Foram dias árduos de trabalho, mas muito gratificantes”, diz.

A campanha está sendo veiculada em todas as redes sociais da varejista e veículos de comunicação parceiros.



A coordenadora de Marketing do Núcleo Criativo, Ana Paula Mellão, explica que a semana do Brasil nasceu por iniciativa do governo como um marco no mês da Independência. “Na Havan, ela se estende até o fim de setembro, justamente, por ser uma empresa patriota e que acredita no Brasil. Por isso, teremos promoções durante um mês todo. Estamos antecipando a Black Friday e presenteando nossos clientes”, diz.

Patriotismo no DNA

No mês de setembro, a Havan também intensificará o uso do verde e amarelo, mas reforça que a paixão pelo Brasil vai muito além das cores. “O patriotismo está no nosso DNA”, destaca Hang.

Ele lembra que há 36 anos, a varejista promove o desenvolvimento econômico e social do país, gerando oportunidades de trabalho e movimentando a economia local. “A Havan é do Brasil, tem orgulho em ser verde e amarelo e trabalha para fazer do nosso país um lugar melhor para viver”, frisa.