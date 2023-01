Bullying: Médico e advogado Hyago Viana leva palestras de prevenção a escolas públicas do DF

Exposições são direcionadas a alunos do ensino fundamental, professores e diretores

Tema que deixa muitos pais e mães preocupados, o bulliyng ainda faz parte do cotidiano de diversas escolas. Em geral, trata-se de uma perseguição por meio da qual uma criança ou um adolescente sofre violência física ou psicológica dos demais colegas.

Longe de serem meras brincadeiras, as agressões e as humilhações sofridas podem gerar consequências prejudiciais ao aprendizado e ao desenvolvimento do jovem, provocando ideais de desvalor, baixa autoestima e até mesmo transtornos mentais.

No entanto, não são poucos os esforços, liderados sobretudo por organizações que atuam na área de educação, para tentar coibir as práticas de bullying em ambientes escolares. Ainda assim, o médico e advogado Hyago Viana decidiu fazer a sua parte no combate a este tipo de intimidação.

O “dr.” – como é chamado por ter diplomas de Direito e Medicina – tem feito palestras gratuitas em escolas públicas do Distrito Federal sobre como prevenir o bulliyng nos espaços estudantis. Em suas apresentações, Viana procura ressaltar a situação de sofrimento que estudantes submetidos ao bulliyng enfrentam. Além disso, ele estimula os jovens a contarem a professores, diretores e pais os episódios de perseguição e violência que tenham passado.

“Tento contribuir para que crianças e adolescentes tenham uma juventude mais confortável e proveitosa”, afirma.

As palestras costumam ser ministradas para estudantes de ensino fundamental, professores e funcionários das secretarias das escolas. Viana aproveita as oportunidades para indicar o que o corpo diretivo das instituições de ensino devem fazer diante de casos de bulliyng, com base na legislação brasileira. “Nessa hora, reforço o meu lado advogado e procuro orientar como proceder para que o caso seja resolvido de forma amigável”, diz.



Viana deu início ao projeto de palestrar em escolas em 2019. Nos dois anos seguintes, o trabalho teve de ser interrompido em razão da pandemia de covid-19. No segundo semestre do ano passado, voltou a pôr a iniciativa em prática.

O médico e advogado conta que não foi vítima de bulliyng quando criança. Contudo, viu colegas sofreram agressões e intimidações no ambiente escolar.



“Acredito que é por meio da educação que iremos transformar o nosso País em um lugar melhor. Então, dedico um pouco do meu conhecimento às crianças e aos adolescentes para que eles possam ter uma vida mais feliz”, pontua.