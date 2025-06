BrazilFoundation anuncia Tiffany Kearney como sua nova presidente e CEO com missão de expandir impacto social

Com 25 anos de atuação para transformação social no país, a BrazilFoundation anuncia Tiffany Kearney como sua nova presidente e CEO. A nomeação marca um novo capítulo da fundação, que projeta expandir sua atuação global, consolidar parcerias e ampliar o investimento filantrópico no Brasil.



Tiffany assume o cargo de direção comprometida com a inovação e o fortalecimento institucional. “É com muita satisfação que passo a liderar a BrazilFoundation justamente no ano que marca um quarto de século em prol do impacto social no país e após uma bem-sucedida presidência de Rebecca Tavares, a quem agradecemos imensamente pela criação de um modelo de negócios que potencializou a captação de recursos, principalmente por meio do estabelecimento de fundos, o que consolidou a BrazilFoundation como referência no setor social global”, afirma Tiffany.

BrazilFoundation já investiu mais de US$ 53 milhões em 930 organizações da sociedade civil, impactando milhares de vidas. (Divulgação)

Com experiência em organizações globais com foco em saúde pública, direitos de populações marginalizadas e em situação de vulnerabilidade social econômica, Tiffany é especialista em desenvolvimento institucional, comunicação, expansão de programas, planejamento estratégico, articulação de parcerias e relações governamentais. Anteriormente, como consultora, consolidou sua trajetória em áreas como pesquisa investigativa, desenvolvimento de negócios e due diligence, navegando ambientes complexos com perspectiva global.

“Ao conduzir a BrazilFoundation nesta nova etapa, meu compromisso é dar continuidade ao legado construído até aqui e abrir novos caminhos para o futuro da nossa atuação filantrópica. Pretendo ampliar a sustentabilidade organizacional, fortalecer a relação com nossos doadores e explorar oportunidades de captação voltadas a investimentos de longo prazo, além de expandir nosso alcance global — tudo para que possamos apoiar, cada vez mais, iniciativas transformadoras que promovam um Brasil mais justo”, afirma a norte-americana, que tem fortes conexões no Brasil, onde morou por mais de uma década com sua família.

Tiffany possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Boston e bacharelado em Relações Internacionais/Espanhol pelo Lake Forest College. Anteriormente, ocupou o cargo de diretora de desenvolvimento da BrazilFoundation.

Sobre a BrazilFoundation

Com 25 anos de atuação no Brasil, a BrazilFoundation mobiliza recursos para investir em ações que transformam vidas. A fundação conecta líderes e organizações da sociedade civil com uma rede global de apoio que promove equidade, justiça socioambiental e oportunidades no país.

Desde a sua criação, a BrazilFoundation já investiu mais de US$ 53 milhões em 930 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), impactando milhares de pessoas e fortalecendo comunidades por todo o Brasil. Atualmente, são mais de 170 OSCs apoiadas no país.

Para mais informações, acesse https://brazilfoundation.org/. Indivíduos, fundações e empresas interessados em realizar parcerias, doações e projetos específicos devem entrar em contato pelo e-mail donorservices@brazilfoundation.org.