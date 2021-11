Bravana retorna ao Brasil e lança “Liga, Briga, Xinga”

O cantor, que estava em turnê pelos Estados Unidos, aproveitou para gravar no país, o clipe do novo single que estará disponível na sexta-feira (26)

O hit do verão está chegando! O cantor Bravana, do sucesso “Mãe, tô na balada!”, lançará na próxima sexta-feira, (26), a sua nova música de trabalho “Liga, Briga, Xinga”. Junto com a faixa, o artista lançará o clipe oficial, com cenas da passagem que fez pelos Estados Unidos nas últimas semanas — o cantor estava em turnê pelo país.

“Quem nunca brigou, xingou e ligou de volta?”, brinca o artista. “E se essa história não acontece com a gente, sempre tem algum amigo ou amiga que vive nesse dilema. E se você conhece uma história dessa, já manda para essa pessoa, que a música dela está chegando”, completa Bravana. A canção, que é assinada por Negobila, César Panta, Renato Barros, Lukão e Ian Mendes, terá um lançamento exclusivo nas rádios do país na quinta-feira, (25) e contará com um clipe produzido e gravado nos Estados Unidos, com direito a cenas de casarões e um carrão, dirigido pelo artista.

E sobre a turnê, Bravana só tem alegrias: “Realizei duas turnês na Europa, somando mais de 19 países e confesso que a cada tour, uma grande experiência surpreendente. Essa turnê nos Estados Unidos, não foi diferente, só tenho a agradecer por todo carinho que recebi dos fãs brasileiros, latinos e americanos que sem dúvida me receberam muito bem! E aproveitei pra gravar um super clipe nessa TourUSA Passando por Miami/FL, Hollywood/FL, West Palm BEACH/FL Orlando/FL, Myrtle BEACH/SC, Daytona Beach/FL, Deerfield Beach/FL Atlanta/GA e Houston/TX”, conta.

Óbvio que o cantor deixou um super convite para ouvir a música nova: “Quero convidar você especialmente para acessar meu novo clipe lá no meu canal no YouTube gravado nos Estados Unidos. Deixe seu like, compartilha e se inscreva! Se me marcar nas redes sociais curtindo minha nova música “Liga, Briga, Xinga”, com certeza vou dar repost”, convidou o cantor com mais de 44 mil seguidores no Instagram (@bravanaoficial).

Bruno Bravana é de Americana (SP), e a música entrou bem cedo em sua vida por influência do pai, dos avôs e dos tios — um de seus avôs era maestro no interior de São Paulo e aprendeu a tocar violão com o pai. Bravana conta com uma bagagem cheia de hits e composições de sucesso como: “Mãe tô na Balada” com quase 18.000.000 de views só no YouTube e também “É só ouro” produzida por Fernando Zor e com participação de João Neto e Frederico. Soma que em sua carreira as canções “3 Amigos” e “Nosso QG”, “Nossa música no Radio” contabilizando milhares de visualizações.