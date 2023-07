Brasília recebe maior congresso de nutrição do país e reúne mais de 100 palestrantes de 31 de agosto a 2 de setembro

Nutrição Brasil ocorrerá por três dias no Ulysses Centro de Convenções. Imersão inclui workshops variados de nutrição e saúde, dezenas de marcas de alimentação saudável e suplementação participando como expositoras e corrida

Nutricionistas, nutrólogos, profissionais de saúde e estudantes de todo o país têm um encontro marcado em Brasília entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A capital federal irá receber a programação intensa do Nutrição Brasil, o maior congresso nacional da área, com palestras de mais de 100 experts dentro de temas como nutrição esportiva, oncológica e clínica, saúde intestinal, medicina integrativa, medicina esportiva, longevidade, emagrecimento e treinamento, materno-infantil e fertilidade, e a terapia indiana Ayurveda.

A plataforma de conteúdos científicos voltados para profissionais de saúde Science Play é a realizadora do evento, que também promete exposição de grandes marcas, homenagem a grandes nutricionistas e até uma corrida como encerramento oficial, passando pelos principais monumentos da cidade. O evento também terá transmissão on-line pela plataforma, com direito a certificado, assim como no formato presencial.

Evento Nutrição Brasil vai reunir 100 palestrantes de 31 de agosto a 2 de setembro



“Além de ser referência nacional, o Nutrição Brasil é um evento único no mercado de Brasília, onde temos 1 nutricionista para cada 500 habitantes. Temos expectativa de atrair um público presencial de 5 mil congressistas entre os módulos presenciais e on-line, que terão a oportunidade de criar uma rede de networking com muitos contatos, atualizar seus conhecimentos e trazer ainda mais embasamento científico para a prática clínica. Na feira de exposição de marcas, contando com o consumidor final, esperamos receber mais de 10 mil visitantes”, destaca Brunno Falcão, CEO e fundador da Science Play.

Congresso e homenagem

A programação do congresso inclui workshops temáticos (investimento a partir de R$ 227, presencial) e a Sala Nutrição Brasil (R$ 297, presencial), que terá uma grande homenagem a cinco nutricionistas brasileiros no dia 31 e palestras nos dias 1º a 2 de setembro no auditório master do Ulysses. A escolha do espaço, com capacidade para mais de 3 mil pessoas, contempla a alta demanda do mercado, tornando o Nutrição Brasil um grande palco da transformação dos eventos técnicos científicos.

A Sala Nutrição Brasil terá, no Dia do Nutricionista (31/08), uma mesa redonda liderada por Brunno Falcão, com palestras dos cinco nutricionistas homenageados nesta edição do evento: Gabriel de Carvalho (Porto Alegre – RS), Murilo Pereira (Brasília – DF), Patrícia Davidson (Rio de Janeiro – RJ), Rodolfo Peres (São Paulo – SP) e Roberta Carbonari (São Paulo – SP). O bate-papo vai das 18h às 22h.

Entre os dias 1º e 2 de setembro, os cinco profissionais participam da programação de palestras com temas variados: Roberta Carbonari abrirá a programação, com um tema a definir; Patrícia Davidson fala sobre programa de destoxificação para predominância estrogênica; Paulo Muzy palestra a respeito de performance para não atletas; Rodolfo Peres, sobre nutrient timing na prática clínica: o que há de novo?; Murilo Pereira, por sua vez, aborda a suplementação na nutrição em gastroenterologia.

Nos workshops ao longo de todo o congresso, vale destacar a participação de verdadeiras estrelas em suas áreas de atuação: Paulo Muzy, Victor Sorrentino, Daniel Coimbra, Lancha Jr. e Andreia Friques. Os temas abordados ao longo da programação incluem nutrição materno-infantil no autismo, performance para não atletas, efeitos terapêuticos dos suplementos esportivos, impacto do consumo de álcool na atividade cerebral, efeitos do jejum intermitente no metabolismo cerebral e até noções de carreira e estratégias de marketing.

Brasília recebe o maior congresso de nutrição do país

rédito: Acervo Science Play

Corrida

O encerramento do Nutrição Brasil será com uma corrida voltada para profissionais de saúde, pacientes e consumidor final, percorrendo os principais monumentos da capital federal no dia 03 de setembro. A corrida, que celebra o Dia Nacional do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto, começa às 7h e terá modalidades para cada especialidade, que podem ser de 5 km e 10 km. As inscrições e o regulamento estão disponíveis na plataforma Central da Corrida, com valores a partir de R$ 50.