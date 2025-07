Brasil e China anunciam Ano da Cultura e do Turismo e miram expansão do ecoturismo

O Ministério do Turismo e a Embaixada da China no Brasil deram um importante passo para fortalecer a relação bilateral no turismo, durante reunião nesta sexta-feira (04), em Brasília (DF). Na ocasião, foi acertado o desenvolvimento de uma série de ações conjuntas a fim de promover os destinos e as culturas de ambos os países.

As iniciativas incluem a realização do Ano da Cultura Brasil-China, em 2026, com um forte componente turístico a fim de impulsionar o fluxo de visitantes. A cooperação se estenderá a outras frentes, como a criação de uma rota turística integrada envolvendo os países dos BRICS e parcerias voltadas a segmentos específicos, a exemplo do turismo de esportes e o festival de lanternas.

Parceria busca ampliar o fluxo de turistas entre Brasil e China. (Foto: João Luiz/MTur)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, previu avanços a partir da cooperação. “A China é um parceiro muito importante para o Brasil, e o Ano da Cultura e do Turismo será um marco para as nossas relações. A cultura é um dos principais motivadores de viagem, e, ao unir nossos esforços, criaremos uma ponte poderosa para que mais chineses descubram as riquezas do Brasil e mais brasileiros se encantem com a China. É um ganho para a economia, para o turismo e, acima de tudo, para o fortalecimento dos laços entre nossos povos”, destacou.

O foco brasileiro no mercado chinês é estratégico. No ano passado, visitantes provenientes do país asiático realizaram mais de 130 milhões de viagens internacionais, e o Brasil já figura como o principal destino deste público na América Latina. Além do tradicional turismo de negócios, cresce rapidamente o interesse dos chineses por natureza e ecoturismo, segmentos nos quais o Brasil tem grande potencial com destinos como a Amazônia e o Pantanal.