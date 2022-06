Boas fotos de perfil e caprichar na bio: pesquisa aponta como conseguir matches em apps

Pesquisa do aplicativo de relacionamento universitário Umatch com 2.146 usuários mostra o que os fazem se interessar pelos perfis

A startup Umatch, aplicativo de relacionamento universitário, público mais engajado nos dating apps, realizou uma pesquisa com 2.146 para entender o que chama a atenção dos usuários na decisão de curtir ou não um perfil. Para 82%, ter uma foto de perfil que não permite ver o rosto é o principal motivo que os fazem não se interessar pelo contatinho. Além de terem fotos nas quais é possível identificar quem está do outro lado da tela, é necessário ter mais que uma opção. Perfis com apenas uma foto são o segundo principal motivo que fazem os usuários não curtirem o perfil, com 63%. Enquanto o terceiro principal motivo é só ter fotos em grupo, com 48%. Essas três respostas mostram que usar mais que uma foto que permita identificar o rosto e evitar fotos em conjunto são uma dica para quem deseja conseguir um match.

Entre os diferenciais do aplicativo está o filtro de universidade. Com essa função o usuário pode escolher um parceiro da mesma universidade ou curso

Uma boa biografia também pode ajudar a sair do zero a zero nas curtidas. O quarto motivo que faz desistir de curtir um perfil é o usuário não ter uma biografia, portanto, os dados mostram que caprichar na descrição e evitar colocar somente o endereço de outras redes sociais, torna o perfil mais atrativo.

Consegui o match, e agora?

A pesquisa levantou também qual local preferido para o primeiro encontro. O bar é o local preferido de 86% dos usuários para ter um primeiro encontro, na frente até mesmo do restaurante, que teve 63% na pesquisa que permitia indicar mais de uma opção. Ver um filme no cinema ficou em terceiro lugar, com 58%. E em quarto lugar na preferência vem o parque, com 44%.

Pesquisa feita pelo aplicativo de relacionamentos universitário mostra quais são os critérios que mais chamam atenção na hora do match

O seu amor pode estar em uma universidade perto de você

Na Umatch, diferente de qualquer outro app de relacionamento, é possível usar o “Filtro Universitário”, que permite encontrar pessoas por universidade, campus e curso. Todos os usuários são universitários, já que para se cadastrar na Umatch é necessário ter um convite, que pode ser cedido por um grupo universitário ou amigo que já esteja no aplicativo. Após o cadastro, o perfil passa ainda por uma verificação, que exige o envio de documentos que comprovem o vínculo com a universidade, como boletos, carteira estudantil, comprovante de matrícula ou e-mail universitário.

Aplicativo de relacionamento para universitários começou expansão nacional em fevereiro de 2022

Para incentivar os usuários a interagirem, o aplicativo também propõe objetivos diários que vão desde “tirar pessoas do vácuo” e curtir pessoas da mesma faculdade, a iniciar uma conversa e curtir mais pessoas. Os usuários que cumprem os desafios ganham Ucoins, moedas que podem ser trocadas por benefícios como ver quem os curtiu sem antes ter que curtir a pessoa, ter prioridade na fila do crush e outros benefícios. Caso queira ter acesso a mais funcionalidades, os estudantes podem assinar a versão premium, o plano libera reações ilimitadas, permite que o usuário veja todos que curtiram o perfil dele e dá acesso ilimitado ao voltar atrás, botão que permite cancelar ou alterar reações.

O aplicativo, que foi investido pela Poli Angels, investidores ex-alunos da Poli USP, e Harvard Angels, ex-alunos de Harvard, onde nasceu o Facebook, alcançou recentemente 100 mil usuários em todo o Brasil. Os usuários são de 960 faculdades brasileiras, 43% são mulheres e 57% homens.