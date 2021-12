Apresentador Benjamin Cano quer levar reality show de mercado imobiliário para Netflix

Sócio de uma agência imobiliária, ele decidiu lançar uma atração que conecta imóveis de luxo à venda ao seu dia a dia

Sócio da RIOException, TOP 5 das agências de imóveis de luxo do Brasil, o apresentador Benjamin Cano Planes decidiu lançar um reality show que conecta imóveis de luxo ao seu dia a dia. Ele aposta em levar esse projeto para Netflix, Amazon Prime, HBO e outros canais de TV e plataformas de streaming.

“Os realities de lifestyle e imóveis de luxo viraram febre de audiência nos EUA e França, mostrando um dia a dia familiar misturado com o trabalho de vender imóveis de luxo”

O apresentador Benjamin decidiu criar um roteiro e conectar o dia a dia do seu trabalho com a sua família. Benjamim Cano é gay, casado com seu também sócio Louis Planès e vivem com um casal de filhos em uma cobertura com mais de 300m².

“Nesse reality você verá a possibilidade e realidade de uma família que toca a vida como qualquer outra, trabalha em casa e tem um dia a dia tão corrido quanto o seu”, pontua o empresário.

Benjamin apresentou o reality show francês “Les Angels”. A sétima temporada foi gravada no Brasil e também contou com a participação da socialite Narcisa Tamborindeguy.