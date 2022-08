Banda Doral fala de paixão avassaladora em novo single “Toda vez que tu sorri”

Lançada pelo selo Papaya Music, canção chega aos aplicativos de música nesta sexta-feira.

Nada mais universal que o amor. Aqueles amores que nascem despretensiosamente são sempre um prato cheio para inspiração musical e é uma dessas histórias que a banda Doral conta em seu novo single “Toda vez que tu sorri”.

Lançada e produzida pelo selo Papaya Music — dos produtores e compositores Pe Lu, Renato Frei e Fred Vieira — o single chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 26 de agosto.

Composta pelo integrante da banda Geezmo, “Toda vez que tu sorri” nasceu a partir do trecho de um texto da escritora Maria Letícia Pinheiro e fala sobre o quão avassaladora pode ser uma paixão que começa de algo sem pretensão e se torna um grande amor. “O amor tem sido um tema recorrente nas nossas canções, em estágios diferentes. ‘Toda vez que tu sorri’ vem daquela fase gostosa da descoberta e do sentimento que vai aflorando e te domina” afirma o compositor. Alexandre Donsouzis, produtor e guitarrista, ainda completa: “Buscamos transmitir o sentimento que a letra passa na estética do som, algo que remetesse ao calor de um amor que nasce, uma bossa nova em um dia ensolarado”.

Formada em 2020, a banda Doral possui musicalidade fluida, de difícil rotulação, que trafega entre vertentes do Indie Rock, Soul, Lo-fi e MPB. Iniciado um mês antes do decreto da Pandemia pelo COVID-19, o conjunto visa alcançar o público com temas quotidianos e, através destes, propagar mensagens positivas. Participante do concurso “Música com alma”, da produtora paulista Alma Music, a banda ganha, a cada lançamento, mais notoriedade no cenário musical amazonense e nacional, tendo sido, inclusive, elogiada pelo produtor Rick Bonadio, da Midas Music, uma das mais influentes gravadoras do país, em transmissão ao vivo veiculado em seu Instagram particular. Também participou do projeto Start do produtor de renome nacional Dudu Borges, responsável por grandes músicas de artistas como Luan Santana e Jorge e Mateus.

O single é lançado pelo selo, produtora e editora Papaya Music, que tem como pilares música, inovação e visão aguda de mercado. Na tentativa de genuinamente suprir vontades artísticas, de forma quase artesanal, e de fazer com que cantoras e cantores se encontrem musicalmente e mercadologicamente, é que Pe Lu (Restart, SELVA), Renato Frei (Bloco do Caos) e Fred Vieira (SUBB) começaram essa empreitada.

Em pouco mais de um ano e meio de existência, a produtora e selo já angariou mais de 3.2 milhões de plays nas plataformas digitais e já teve destaques em inúmeras playlists editorais — inclusive sendo capa em várias ocasiões. Hoje, além das produções fora do selo e da distribuidora, a Papaya Music já trabalha com uma série de artistas, nos mais diversos gêneros, como Pe Lu (mpb/pop), lalalaura (indie rock/pop), Magi (mpb/pop), Doral (mpb/indie/pop), Ruben Rojas (rock/trap) e outros.