Banda Cristocêntrica de Brasília, “Luz Out”, anuncia lançamento do single “Minha História” em dezembro

Luz Out irá lançar a música “Minha História em dezembro e tem previsão de lançamento de novo álbum para janeiro de 2024

A capital brasileira está prestes a ser palco de um evento musical marcante com o lançamento do single “Minha História” da banda “Luz Out”, uma banda “cristocêntrica” de rock que, desde sua formação em 2016, tem como missão levar uma mensagem de esperança através da música. “A música ‘Minha História’ tem por essência evidenciar Deus na história de nossas vidas, nos entregando para viver completamente segundo a Sua perfeita e agradável vontade”, afirma o vocalista Albert Gustavo.

Inspirada na vontade de transmitir uma mensagem transformadora, os fundadores Albert Gustavo e Lucas Santana uniram forças em Brasília para criar uma banda com propósito. A jornada começou de maneira intensa com a composição da música “Confrontar”, após a dolorosa perda de um amigo em comum que, infelizmente, tirou a própria vida. A experiência impactante motivou os músicos a canalizar sua dor em palavras de esperança para ajudar aqueles que enfrentam situações difíceis.

Influenciada por valores cristãos e inspirada em passagens bíblicas, como Salmo 87:7, “Luz Out” busca iluminar com seus versos mentes e corações sombrios. As influências musicais da banda vêm de grandes nomes como Oficina G3, Foo Fighters, Thrice e Royal Blood, refletindo a diversidade e a profundidade de sua abordagem musical.

A banda, que inicialmente era composta por Albert Gustavo (Vocal/Guitarra) e Lucas Santana (Guitarra), agora recebeu a contribuição de dois novos membros, Rafael William (Bateria) e Alex Omena (Baixo), ampliando ainda mais a riqueza sonora do grupo.

Novo álbum

O álbum “Coragem”, programado para ser lançado em janeiro de 2024, promete ser uma obra-prima de 12 faixas que combinam riffs eletrizantes com letras profundas. O título do álbum, “Coragem”, reflete o tema central das músicas, explorando o sentimento de confiança em Deus diante de desafios e incertezas, construindo uma ponte entre o hoje e o amanhã.

O título do álbum faz alusão ao sentimento que envolve grande parte das decisões de vida individuais. “Coragem remete à confiança em Deus diante de um cenário atual divergente do futuro esperado, gerando esperança e construindo uma ponte entre o hoje e o amanhã”, finaliza Albert.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os fãs da música cristã e de rock podem aguardar ansiosos por um álbum que não só promete envolver, mas também inspirar e oferecer uma luz de esperança em tempos desafiadores. A trajetória da “Luz Out” promete ser uma jornada emocionante, destacando a importância da música como veículo de cura e transformação.

“Ao longo do ano de 2023 a banda lançou cinco faixas que tem dado um bom resultado, gerando um movimento no cenário do rock cristão e abrindo caminho para o lançamento de seu primeiro álbum que está previsto para janeiro de 2024, após lançar em dezembro o último single. Foi um ano muito importante para nós”, finaliza Albert.

Instagram: @luzoutoficial