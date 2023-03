Band FM inaugura um novo estúdio digital no Grupo Bandeirantes, em São Paulo, com presença de famosos

Com novo estúdio digital, Band FM amplia experiência dos ouvintes e aposta em conteúdo multimídia, com câmeras de última geração e arquibancada para ouvintes

A Band FM inaugura um novo estúdio digital na sede do Grupo Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo. O espaço é mais amplo e equipado com cinco câmeras de última geração, mesa de som e uma arquibancada para receber até dez ouvintes, possibilitando ao público acompanhar entrevistas por vídeo no YouTube e no site oficial.

Simone Mendes é entrevistada no novo estúdio da Band FM

O diretor artístico, Murillo Huada, destaca que o novo estúdio representa uma virada de página na história da rádio e permitirá que a Band FM se aproxime ainda mais de seus ouvintes, que a colocam em primeiro lugar em São Paulo e no Brasil há oito anos, com sua grande audiência. A partir de agora, o público poderá assistir aos bastidores, entrevistas e ao dia a dia dos comunicadores, potencializando a experiência de som para oferecer um produto ainda melhor.

O primeiro convidado desta nova fase foi o cantor Daniel, que participou do programa Manhã Show, com as locutoras Tatá e Kaká, em entrevista ao vivo. O artista falou sobre sua relação com a rádio, momentos marcantes da trajetória artística e sua vida pessoal.

Daniel foi um dos convidados especiais para a inauguração

O novo estúdio também recebeu outros talentos da Band TV, como Joel Datena, Zeca Camargo, Renata Fan, Denilson e Catia Fonseca. Nesta quinta-feira (16), a Band FM entrevistará ao vivo o sertanejo Sorocaba, às 8h, e a cantora Simone Mendes, às 18h30.

Tadeu, Sorocaba, Emerson França e Pedro Luiz Ronco

A Band FM é líder de audiência no maior mercado de rádios da América Latina e é conhecida como a emissora que só toca sucessos, atingindo 59 milhões de ouvintes potenciais em todo o país. Além de transmissões ao vivo e cortes da programação, a rádio trará conteúdos exclusivos em vídeo e texto, programas para web e notícias do mundo da música. A nova fase contempla também uma produção voltada para o digital, apostando em plataformas parceiras como Twitter, Facebook, Instagram e TikTok.