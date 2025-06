Banco do Nordeste bate R$ 1 bilhão em crédito para pequenos empreendedores: “Inclusão produtiva de verdade”

O Banco do Nordeste (BNB) superou a marca de R$ 1 bilhão em crédito contratado por meio do Acredita no Primeiro Passo, programa do Governo Federal voltado à inclusão produtiva de empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O marco foi celebrado em evento realizado, nesta sexta-feira (20), na sede da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande.

Na ocasião, foi renovado ainda acordo de cooperação entre o BNB e o governo do estado da Paraíba para identificação de clientes e qualificação para concessão de crédito.

Lançado no ano passado, o “Acredita” é operacionalizado pelo Crediamigo, programa de microcrédito do BNB. A metodologia do Crediamigo é baseada no relacionamento próximo com o cliente, na orientação ao uso do crédito e em operações simplificadas. Os juros para os inscritos no CadÚnico são reduzidos, a partir de 0,82% ao mês.

“O Acredita no Primeiro Passo é uma iniciativa do governo federal para a qual o presidente Lula tem um olhar especial, justamente por ter como foco garantir acesso ao crédito para quem mais precisa. O Banco do Nordeste tem orgulho de ser o maior operador dessa política pública, que já superou R$ 1 bilhão em operações contratadas em menos de um ano. Esse resultado mostra que estamos promovendo inclusão produtiva de verdade, apoiando o empreendedor, gerando renda e movimentando a economia das comunidades onde atuamos,” declarou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

A ação já beneficiou mais de 112 mil clientes, sendo 68% mulheres, em toda a área de atuação do Banco, que inclui, além do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor médio das operações é de R$ 9.190.

Participaram do evento o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o senador Veneziano Vital do Rego, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, entre outras autoridades.

Carreta do BNB levará atendimento personalizado a clientes especialmente em feiras e exposições (Foto: Fernando Cavalcante)

Carreta BNB é inaugurada como unidade itinerante de atendimento

Durante o evento, também foi anunciada a Carreta BNB – Unidade Móvel de Atendimento, que funcionará como agência itinerante do banco. A carreta circulará nos principais eventos apoiados pela Instituição, oferecendo atendimento personalizado em áreas consideradas estratégicas para o BNB.

“A Carreta BNB fortalecerá a presença institucional do Banco do Nordeste em toda a nossa área de atuação. Além de ampliar a visibilidade da marca, ela nos dá mais agilidade e estrutura para participar de eventos de forma efetiva, com atendimento de qualidade e orientação direta ao público. Outras instituições já utilizam esse formato, e o Banco do Nordeste passa a contar agora com um equipamento versátil, que aproxima ainda mais o Banco da população”, concluiu Paulo Câmara.