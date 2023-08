Bake Off Brasil – Mão na Massa: confeitaria e emoções voltam à tela da TV

Prepare-se para uma jornada repleta de açúcar, talento e desafios irresistíveis na nona temporada de “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Os melhores confeiteiros amadores do país entram na tenda mais doce do Brasil em busca do cobiçado título e do avental preto

A competição televisiva mais açucarada do Brasil está de volta e promete agitar as noites de sábado com doses generosas de criatividade, técnica e emoção. Com a estreia marcada para o dia 12 de agosto às 22h30 no SBT, e em seguida, no dia 18 de agosto às 22h no Discovery Home & Health, a nona temporada de “Bake Off Brasil – Mão na Massa” traz desafios inéditos, competidores talentosos e muitas reviravoltas.

Nova temporada do Bake Off Brasil estreia esta semana!

De norte a sul do país, foram selecionados 18 confeiteiros amadores, cada um com sua habilidade e personalidade únicas. Sob o comando da carismática apresentadora Nadja Haddad, eles irão enfrentar provas que vão desde a criatividade na decoração até a perfeição na técnica de reprodução de receitas.

Conheça os desafios que vão testar os limites dos participantes nessa temporada

Uma grande novidade marca esta temporada: a prova “Assinatura”, que surpreenderá os participantes ao exigir que eles coloquem seu toque especial nos doces mais tradicionais da confeitaria. E para serem coroados como os melhores, esses confeiteiros terão que conquistar paladares exigentes, enfrentando os olhares atentos da chef confeiteira Beca Milano e do chef italiano Giuseppe Gerundino, dois jurados de renome que avaliarão cada criação.

Nadja Haddad comanda a competição com 18 participantes a serem avaliados pelos jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino

Na estreia, os competidores terão que impressionar com a prova criativa “Bolo Personalidade”, onde os bolos não são apenas sobremesas, mas também expressões da personalidade de cada confeiteiro. A prova técnica trará o desafio de replicar o intricado “Bolo Bake Off”, com camadas de sabores que prometem encantar os paladares mais refinados.

Com a eliminação de um competidor a cada episódio, a competição fica mais intensa a cada semana. No final, apenas um confeiteiro sairá com o título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil” e o tão almejado avental preto. E para adoçar ainda mais a vitória, o campeão ganhará uma experiência única na Bélgica, o paraíso dos chocolates europeus, oferecida pelo CEO da Cacau Show, Alê Costa.

Prepara-se para uma temporada repleta de suspiros, caldas e coberturas, onde a confeitaria se transforma em uma arena de talento e emoção. “Bake Off Brasil – Mão na Massa” está de volta, e os espectadores estão convidados a se deliciar com cada doce momento dessa competição irresistível.