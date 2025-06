Aviva se consolida entre as melhores empresas para trabalhar e fomenta desenvolvimento de talentos no turismo

A Aviva, plataforma de viagens e entretenimento detentora dos dois maiores resorts do Brasil, Costa do Sauípe e Rio Quente Resorts, além do Hot Park Rio Quente e da marca Turminha da Zooeira, celebra mais uma conquista como marca empregadora em 2025: está entre as melhores empresas para trabalhar na Bahia e no Centro-Oeste, ocupando respectivamente o 3º e o 6º lugar nos rankings GPTW regionais, sendo o 14º ano consecutivo da empresa entre as dez primeiras colocadas no Centro-Oeste. O reconhecimento reforça o compromisso da companhia com a valorização das mais de 3.700 pessoas associadas – como são chamadas suas pessoas colaboradoras – e com a construção de um ambiente de trabalho acolhedor, inovador e de desenvolvimento contínuo. Com uma cultura baseada no propósito de fazer famílias felizes, a Aviva vem se consolidando como referência em gestão humanizada de talentos no turismo brasileiro.

“Ser reconhecida novamente entre as melhores empresas para se trabalhar é um reflexo do nosso compromisso com o cuidado genuíno com as pessoas. Acreditamos que é possível transformar realidades quando há propósito, acolhimento e oportunidade. Por isso, mais do que oferecer um bom ambiente de trabalho, buscamos garantir uma jornada profissional de crescimento, desenvolvimento e pertencimento para cada pessoa associada e fomentar profissionais capacitados no setor de turismo nacional”, afirma Laini de Melo Silva, gerente geral de Talentos Humanos da Aviva.

Um jeito único de ser e servir

A estratégia de gestão de pessoas da Aviva é pautada pela marca empregadora Aviva Carreiras, que traduz o jeito de ser da companhia em ações concretas. O foco está em reconhecer, desenvolver e valorizar talentos por meio de um ambiente colaborativo e inclusivo, onde o acolhimento e o alto desempenho caminham juntos. O “jeito de servir” da Aviva é centrado em empatia, excelência e diversidade, promovendo experiências fantásticas não apenas para hóspedes e visitantes, mas também para quem faz tudo acontecer nos bastidores.

Benefícios que refletem cuidado integral

Com foco em qualidade de vida e bem-estar, a Aviva oferece um portfólio robusto de benefícios que atende diferentes perfis e necessidades. Entre eles estão: plano de saúde e odontológico, auxílio-creche, vale-alimentação, participação nos resultados (PPR), Wellhub, apoio psicológico (Psicologia Viva), telemedicina gratuita (Dr. Alper), refeitório com alimentação local, moradia para associados em destinos e o programa Passaporte Família, que promove momentos de lazer nos próprios resorts e parque aquático da Aviva. A empresa também conta com incentivos como prêmio casamento, auxílio funeral, cartão combustível e programa de consumo interno, sempre reforçando que o cuidado com quem trabalha na Aviva é parte essencial de seu propósito.

Esse cuidado também se reflete em um dos programas internos da companhia, o Se Cuida, que garante atenção contínua à saúde física e emocional das pessoas associadas, com ações preventivas, campanhas de vacinação, acompanhamento psicológico e ações voltadas ao bem-estar.

Programas que preparam para o futuro

A Aviva investe fortemente na capacitação e no desenvolvimento das pessoas associadas por meio de programas estruturados, que visam gerar profissionais qualificados para o setor, além da companhia. A Nossa Academia concentra todas as iniciativas de educação corporativa, como o Programa de Desenvolvimento de Líderes; o “aTUAção”, que fortalece competências técnicas e comportamentais; além de contar com grades de treinamento por função, que tornam essas atividades mais assertivas e direcionadas para cada pessoa.

Outro destaque é o Programa Multiplicador Treinador, que valoriza os talentos internos e promove a disseminação de conhecimento e boas práticas entre os times, reforçando o papel das pessoas associadas como protagonistas do próprio desenvolvimento e da cultura da empresa. Essas iniciativas se somam à cultura de reconhecimento da Aviva, com políticas de promoção interna, trilhas de crescimento e práticas inclusivas como o programa “Eu Cresci com a Aviva”.

Além da jornada de crescimento, as pessoas associadas também são incentivadas a se engajar em ações que promovem impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, por meio de iniciativas alinhadas à Agenda ESG da companhia, os próprios times participam ativamente de atividades com as comunidades do entorno.

A consistência dessas ações se traduz em impacto positivo no mercado e na vida de quem trabalha na companhia. Com atuação em dois dos principais polos turísticos do Brasil, a Aviva desempenha papel fundamental na qualificação de mão-de-obra no setor, oferecendo estrutura e oportunidade para que pessoas de diferentes perfis possam se desenvolver com autonomia, pertencimento e propósito. Em um cenário nacional em que a escassez de talentos é um desafio no turismo, a Aviva segue mostrando que investir em pessoas é o melhor caminho para crescer e transformar.