Aventura aquática em Senador Sá: kitesurfe no Açude Tucunduba

A cidade cearense assume a liderança nacional no kitesurfe em açudes

Um grupo de kitesurfistas está prestes a fazer história no Brasil ao estabelecer uma parceria inovadora com o governo da cidade de Senador Sá, localizada no interior do Ceará. A novidade? A prática de kitesurfe em açudes, algo nunca antes visto no país.

Senador Sá na vanguarda do esporte

A parceria visa tornar o açude Tucunduba, situado em Serrota, um distrito de Senador Sá, o novo polo para a prática desse esporte aquático empolgante. Com mais de cinco quilômetros de extensão, o açude oferece as condições ideais para o kitesurfe, como ventos favoráveis e águas tranquilas.

Prefeito de Senador Sá, Bel Júnior

Os testes realizados até o momento comprovaram a viabilidade do kitesurfe na região, abrindo portas para a organização de campeonatos e eventos esportivos. O prefeito de Senador Sá, Bel Júnior, expressou seu entusiasmo, destacando os benefícios que a iniciativa trará para a região: “Estamos muito animados com a possibilidade de trazer o kitesurfe para Serrota. É um esporte que vem crescendo muito no Brasil e no mundo, e será uma ótima oportunidade para o turismo da nossa região.”

Açude Tucunduba se transforma em cenário para esportes radicais

Serrota já é conhecida como um destino turístico com trilhas ecológicas e belezas naturais. O governo municipal está avaliando a possibilidade de construir uma estrutura específica para a prática do kitesurfe, a fim de incentivar ainda mais a atividade esportiva na área.

Os testes continuam ocorrendo, e a previsão otimista é de que o kitesurfe seja oficialmente estabelecido na região até o final do mês de novembro, abrindo as portas para um novo capítulo emocionante no mundo dos esportes aquáticos no Brasil. Senador Sá está pronta para se tornar um ponto de referência para os amantes do kitesurfe no país.