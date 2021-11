Avenida Paulista comemora 130 anos com desfile de carros antigos, exposição fotográfica e mais ações

Organizada pela Associação Paulista Viva, aniversário da tradicional via na capital de São Paulo com diversas atrações

Para celebrar os 130 anos da Avenida “Símbolo de São Paulo”, a Associação Paulista Viva (APV) programou uma série de eventos na primeira quinzena de dezembro que inclui desfile de carros e ônibus antigos, um tour arquitetônico e um tour ambiental pela via, apresentação de coral e exposição de fotos da Avenida na Casa de Cultura Odisseia. Ainda, a banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM) se apresenta, os institutos de arte da av. Paulista farão uma programação especial por meio do Coletivo Paulista Cultural e uma grande corrente de abraço chamada “Abrace a Av. Paulista” contará com a participação da população.

Av. Paulista é um dos pontos mais famoso de São Paulo

Completam a programação o passeio Bike / caminhada dos Rotarys de São Paulo, edição especial da Feira de Antiguidades do MASP, uma ação de saúde para medir pressão, fazer teste de HIV e vacinação, até a celebração do Natal na via. Também, a APV fará uma entrega especial da revitalização de um trecho da Av. Paulista, localizado entre a Rua Pamplona e a Al. Campinas, como parte do programa Av. Paulista Sustentável.

“A Avenida Paulista volta a ser um ponto de confluência e de alegria pela data do Natal. Palco de protagonismo cultural, lazer, negócios e gastronomia e de inúmeras manifestações populares significativas como a Parada LGBTI, a corrida de São Silvestre e a Festa de Réveillon, a Avenida cartão postal de São Paulo sera a protagonista desta celebração, valorizando ainda mais a região e reintegrando a via às comemorações natalinas da cidade”, afirma o presidente da APV, Lívio Giosa.

Aniversário da Av. Paulista é comemorado em 8 de dezembro

As comemorações começam no próximo final de semana, nos dias 04 e 05 de dezembro, com as seguintes atividades: no dia 04 de dezembro, a comemoração começa com a exposição fotográfica na Casa de Cultura Odisseia (Alameda Ministro Rocha Azevedo, 463) com o projeto RESPIRA SP, que terá como tema a avenida símbolo da cidade. 40 fotógrafos, entre profissionais e amadores, e jornalistas, intelectuais e artistas foram convidados para registrar pontos simbólicos, bem como pessoas que convivem com a Avenida Paulista, desde figuras anônimas até celebridades, de maneira a formar um mosaico que compõe a diversidade do universo dos frequentadores do local. A exposição, realizada em parceria com Unideias, Associação Paulista Viva, Canson Infinity e Zoom Imagem, estará aberta ao público até o dia 10 de janeiro de 2022.

As instituições integrantes da Paulista Cultural, coletivo que celebra o potencial artístico e turístico da via, montaram uma agenda especial para as comemorações dos 130 anos da Avenida. Participam MASP, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, Centro Cultural FIESP, Casa das Rosas, Sesc Avenida Paulista e Japan House.

Já o Tour Arquitetônico pela via será feito em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para apresentar a história, o projeto e principais atributos dos edifícios-ícones da Av. Paulista como o Instituto Moreira Salles, Conjunto Nacional, FIESP, MASP, SESC, Edifício São Luis, Casa das Rosas, Japan House e Edifício Nações Unidas.

Para a data, terão desfile de carros antigos, exposição fotográfica da via, abraço coletivo e ação de revitalização urbana

O Tour Ambiental, em parceria com a Farah Service, vai apresentar as características da flora diferenciada que compõe o Parque Trianon, com a qualificação das árvores e plantas do local. O Coral AEB – Associação Evangélica Beneficente, com 60 componentes (adultos e crianças), apresenta canções natalinas às 11h30 na escadaria da Fundação Cásper Líbero – Edifício Gazeta, sob a regência do Maestro Cremilson dos Santos.

Ainda, a atração que promete surpreender os visitantes no sábado das 15h às 17h é o desfile de carros e ônibus antigos, que vai mostrar os veículos que trazem a memória do século 20. A concentração será na Praça Alexandre de Gusmão e o roteiro será ida e volta pela Avenida e em toda a sua extensão, com parada final na Al. Casa Branca (entre Al. Jaú e Al. Santos).