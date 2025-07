Atriz Samanta Quadrado participa do Filme “Colegas 2” exibido em festival de cinema na Rússia

Escrito e dirigido por Marcelo Galvão, “Colegas 2” foi selecionado como filme de encerramento de um dos festivais de cinema mais tradicionais da Rússia: o “Zerkalo International Film Festival”, que homenageia o cineasta russo Andrei Tarkovsky. A exibição acontece no dia 1o de julho de 2025 na cidade de Ivanovo.

Também conhecido como “Colegas e o Herdeiro” (“Buddies and The Heir”), a comédia dá continuidade à jornada emocionante e bem-humorada que cativou o público ao redor do mundo no filme original “Colegas” (2012), protagonizado por três atores com síndrome de Down.

Filmado no Rio Grande do Sul e no Uruguai, “Colegas 2” é um road movie que acompanha um grupo de amigos que se esconde em um avião cargueiro, embarcando em uma viagem repleta de aventuras e perigos rumo a Punta del Este.

“Agora, o filme vem ainda mais inclusivo, com mais de 70 atores com síndrome de Down, autismo e outros tipos de deficiência, como a síndrome de Williams”, diz Marcelo Galvão. “Mas Colegas 2 não fala sobre deficiência. Em cinco minutos, o público esquece disso e se envolve com a história, torcendo pelos personagens. Isso é inclusão de verdade.”

Produzido pela Gatacine em coprodução com a Globo Filmes, o longa-metragem também combate o capacitismo ao mostrar pessoas com deficiência interpretando diversos papéis, rompendo estereótipos e provocando reflexões.

“Colegas 2 será também uma homenagem póstuma ao grande amigo e produtor executivo Marçal Souza, que faleceu antes do início das filmagens, depois de ter deixado tudo pronto para começarmos a produção”, destaca Marcelo Galvão. Deficiente visual e com uma longa filmografia no cinema brasileiro, Marçal Souza é mais um exemplo de inclusão de pessoas com deficiência no mundo do cinema.

Elenco

O filme reúne o elenco premiado do original — Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola — e apresenta nessa edição a atriz Samanta Quadrado dando vida a personagem Sônia, uma moça que sempre dedura os planos e segredos dos Colegas para a tia Íris, diretora do instituto.

Samanta Quadrado, uma atriz que já conquistou seu espaço no cinema e na televisão brasileira. Começou sua carreira atuando em projetos teatrais e, posteriormente, integrou o elenco da novela “Um lugar ao Sol” da TV Globo, onde se destacou por sua presença marcante e talento. Atuou em filmes como o aclamado “Colegas”, “Apaixonada o Filme” e o documentário “Três vidas e um sonho”, consolidando sua trajetória no cinema brasileiro. Além de sua atuação artística, Samanta é uma ativista dedicada à causa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência. Participou de campanhas e eventos promovidos pela ONU, defendendo a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. Sua atuação em “Colegas 2” como a personagem Sônia reforça seu compromisso com a representatividade e a quebra de estereótipos no cinema, inspirando muitas pessoas e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. @samantaquadrado_

