Atitude 67 convoca Dilsinho e lança nova música ‘Uns 10’

Dando sequência ao projeto “Sunset Meia Sete”, o grupo Atitude 67 acaba de lançar seu novo single, “Uns 10”, com participação especial do cantor e compositor Dilsinho. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, com distribuição da ONErpm, e chega acompanhada de um videoclipe no canal oficial da banda no YouTube.

Misturando a energia solar do Atitude 67 com o romantismo leve e envolvente de Dilsinho, o pagode traz um refrão chiclete que transforma a contagem regressiva (“9, 8, 7…”) em uma espera divertida e cheia de malícia.

“Pra gente, é uma honra e um prazer gravar com nosso amigo Dilsinho. Era algo que sempre comentávamos entre nós, um desejo antigo. Gravamos com ele no DVD dele, em Recife, e a energia foi muito massa. Agora registrar isso no nosso DVD foi mais uma realização. O mano Dilson (como brincamos com ele) é um cara alto-astral e de uma energia incrível”, compartilha Karan, integrante da banda.

Foto: divulgação

Leandrinho, também da formação do Atitude 67, completa: “Estamos muito felizes com o resultado desse som ao lado de um cara que a gente admira e tem como amigo dentro da música”.

“Uns 10” marca mais um capítulo de sucesso do “Sunset Meia Sete”, projeto audiovisual do grupo que celebra o estilo descontraído e contagiante do pagode moderno.

Ouça agora: disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm. Assista ao videoclipe: