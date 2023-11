Associação dos Sem Carisma Revoluciona: Jornews, a Nova Investida Impressa de Camila Fremder

Comunidade de mais de 40 mil leitores terá acesso exclusivo ao material impresso. O projeto “Jornews” visa reduzir o tempo de telas e proporcionar uma experiência única

Em meados de 2020, a renomada escritora e podcaster Camila Fremder criou a Associação dos Sem Carisma, uma comunidade de mais de 40 mil leitores que buscavam conteúdo divertido e autoral para o cotidiano. Agora, em um movimento ousado, Fremder surpreende seus seguidores com o lançamento da versão impressa da newsletter, intitulada “Jornews”.

Com um design assinado por Alê Kalko e ilustrações cativantes da talentosa Paula Cruz, o “Jornews” não é apenas um jornal, mas uma experiência única de leitura que busca reduzir o tempo de telas e promover uma conexão mais profunda com o conteúdo. O projeto idealizado por Fremder visa incentivar o hábito da leitura em um mundo cada vez mais digital.

Os colunistas que conquistaram os leitores na newsletter continuarão a brilhar nas páginas impressas do “Jornews”. Claudio Thorne, Bertha Salles, Taizze Odelle e Bela Reis, juntamente com a própria Camila Fremder, oferecerão aos leitores uma dose extra de humor e reflexão.

Uma característica única desta edição é a presença de cinco entrevistados da área da saúde, proporcionando aos leitores insights valiosos. Dra. Ana Cláudia Silva, a psicanalista Elisama Santos, Ana Canosa, Dra. Lúcia Passos e André Alves compartilharão suas perspectivas e conhecimentos.

Além disso, o “Jornews” apresentará uma seção de classificados patrocinada pelo Inner Circle, um aplicativo global de namoro. Baseados em relatos dos participantes do grupo do Telegram, esses anúncios prometem adicionar uma pitada de romance à leitura.

A iniciativa não se limita ao entretenimento; o “Jornews” destinará um espaço especial para apoiar organizações não governamentais, como ITAÚ LEIAM COM UMA CRIANÇA, Associação Vaga Lume, ONG Cirandar, Ampara Animal (@amparaanimal) e Salve os Bulls (@salveosbulls).

Os leitores que se anteciparam realizando o pré-cadastro via Instagram de Fremder e da Newsletter terão o privilégio de receber o “Jornews” em suas casas ao longo do mês de novembro. Com essa iniciativa, Camila Fremder mostra-se não apenas antenada no mercado, mas também comprometida em fortalecer o hábito da leitura, aproximando seus seguidores de algo cada vez menos comum nos dias de hoje: a magia de segurar um jornal impresso nas mãos.