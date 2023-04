As Aparecidas: a perseverança da produção em finalizar o último trabalho de Eva Wilma

Neusa Borges, Norma Blum e Clarisse Abujamra também fazem parte do elenco do longa-metragem dirigido por Ivan Feijó; lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano, com distribuição da O2 Play

O longa-metragem As Aparecidas, dirigido por Ivan Feijó, concluiu as suas filmagens no final de março, após três anos e meio de hiato. O filme, que é o último trabalho de Eva Wilma, falecida em maio de 2021, tem roteiro e produção de Erika Barbin e Francisco Costabile e foi gravado na cidade de Aparecida, interior de São Paulo.

Elenco de “As Aparecidas” no último dia de filmagens, na cidade de Aparecida – Crédito: Jamil Kubruk

Com um elenco de peso, que inclui Milhem Cortaz, Marcelo Serrado, Gorete Milagres, Neusa Borges, Norma Blum, Karin Rodrigues, Miriam Mehler e Clarisse Abujamra, o enredo de As Aparecidas gira em torno de Otília (Eva Wilma), que fica viúva aos 80 anos e percebe que sua vida não tem mais sentido. Quando é negada em um grupo de devotas senhoras, comandado por Lavínia (Clarisse Abujamra), Otília resgata suas amigas de infância e parte numa aventura para a cidade de Aparecida, com muito drama, humor, trapalhadas e rivalidade. Durante o passeio, o retorno às raízes e o valor da amizade reacendem sua vontade de viver.

O diretor Ivan Feijó

“Finalizar As Aparecidas foi uma grande emoção. Em especial devido à perda da Eva — uma amiga, mulher e profissional maravilhosa –, que nos pegou de surpresa, e também pela pandemia. O Ivan e a produtora Halo Filmes tiveram perseverança e muito carinho, conseguiram juntar todas nós do elenco mais uma vez, mesmo após três anos e meio sem se ver”, comenta Clarisse Abujamra.

Eva Wilma viu versão inicial de ‘As Aparecidas’, seu último filme, uma semana antes de morrer

A atriz Norma Blum também celebra a conclusão das gravações. “Eu e todo o elenco estamos muito felizes que esse trabalho, que nos acompanhou mentalmente e emocionalmente durante todos esses anos de pandemia e paralisação, foi concluído. Agradeço e parabenizo toda a produção, elenco e empresas envolvidas”, declara.

Atriz Clarisse Abujamra interpreta Lavínia

Com distribuição da O2 Play, o lançamento de As Aparecidas está previsto para o segundo semestre deste ano. A obra, que conta com a atuação emocionante de Eva Wilma em seu último papel no cinema, promete ser uma homenagem tocante à atriz e um grande sucesso de bilheteria.