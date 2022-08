Artistas emergentes no Brasil ganham destaque em live streaming da segunda edição do Festival Ecoando

Evento realizado pela Amazon Music acontece nesta segunda, 22 de agosto, às 18h30 no canal do Amazon Music na Twitch e no aplicativo – gratuitamente

O serviço de streaming Amazon Music apresenta na noite de hoje, 22 de agosto, a segunda edição do Festival Ecoando, que abre espaço para artistas que estão crescendo no cenário musical brasileiro.

O evento será transmitido ao vivo, direto da Casa Rockambole, em São Paulo, no aplicativo do serviço de streaming de música e na Twitch, a partir das 18h30, com apresentação de Marcus Preto e Alex Albino e shows de Gilsons, Bala Desejo, Clarissa, Jotta A e Tasha & Tracie.

Segunda edição do festival que projeta artistas emergentes da música brasileira



“Apoiar artistas brasileiros em todas as fases de sua carreira é importante para o Amazon Music. O Ecoando apoia artistas emergentes num estágio crucial, e por meio de seu programa ajuda a aumentar sua visibilidade para alcançar um público mais amplo”, comenta Bruno Vieira, head do Amazon Music Brasil. “Com essa edição do Festival Ecoando, estamos conectando fãs e artistas emergentes de uma maneira muito significativa, independente de onde eles estejam localizados – tanto pessoalmente, na Casa Rockambole, em São Paulo, quanto também ao vivo pela transmissão da live.”

Gilsons presente no line up da segunda edição do evento

Line-up

Para a segunda edição do Festival Ecoando, o line-up conta com a apresentação dos Gilsons, trio de MPB formado em 2018, composto por José Gil, Francisco Gil e João Gol, dois netos e um dos filhos de Gilberto Gil, respectivamente. Com seu EP de estreia “Várias Queixas”, o grupo ganhou espaço na cena, destacando as influências baianas originais da família.



Outro nome em ascensão que participa do evento é o Bala Desejo, criado durante a pandemia, e composto por quatro amigos: Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. Com referências tropicalistas dos anos 70, a banda lançou seu primeiro álbum “Sim, sim e sim” em abril.

Trazendo um frescor pop ao evento, Clarissa é uma jovem de apenas 22 anos que viralizou com sua música “Nada Contra”, no TikTok, em 2021. A cantora, que também é atriz e influencer, compôs as cinco canções de seu primeiro EP, que leva seu nome e foi lançado no início de 2021, com músicas acompanhadas de beats e sons eletrônicos.

Jotta A também se apresentará no Ecoando

Jotta A também se apresentará no Ecoando. A artista é uma ex-cantora gospel que fez transição de gênero e estreou no mundo pop em maio, com o lançamento de seu disco “Éden”.

As gêmeas paulistanas do RAP Tasha & Tracie completam o time de talentos. “Somos arte, rua, África e não damos a mínima para as suas etiquetas”, é o conceito criado por elas, que difundem a moda urbana como forma de expressão e resistência. Em 2021, lançaram seu último EP “Diretoria”, que tem participações de Yunk Vino, Veigh, Vinex, Onnika e Febem.

Tasha e Tracie em ascensão no cenário musical



Ecoando é um programa local de artistas emergentes, desenvolvido como parte do Breakthrough global, projeto de artistas emergentes do Amazon Music, que visa ampliar os melhores novos talentos e apoiá-los em diferentes momentos, desde o início de suas carreiras.

O programa Ecoando acontece toda terça-feira, no aplicativo do Amazon Music e na Twitch, às 20h, com apresentação de Marcus Preto e Alex Albino.

