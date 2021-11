Arte1: 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) terá encontros transmitidos na TV pela primeira vez

Além dessa novidade, a Flip terá inovações de formato, conteúdo virtual e de intervenções videográficas.

O Arte1 tem o prazer de levar a 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) para dentro da sua casa. Neste ano, o evento acontece em formato virtual entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro. Os 19 encontros serão transmitidos pela TV pela primeira vez, e a maior parte será exibida ao vivo.

Além dessa novidade, a Flip terá inovações de formato, conteúdo virtual e de intervenções videográficas. Todo o eixo temático deste ano, delineado pelo coletivo curatorial no texto “Nhe’éry, Plantas e Literatura”, está refletido nos encontros com nomes como Alejandro Zambra, Adriana Calcanhotto, Alice Walker, Han Kang, Ailton Krenak, Stefano Mancuso, Carlos Papá, David Diop, Cristine Takuá, Leonardo Fróes, Margaret Atwood, Muniz Sodré, Kim Stanley Robinson, Eliane Brum e Conceição Evaristo, entre outros.

Adriana Lisboa

Alice Walker

Han Kang

Stefano Mancuso

O programa principal da 19ª edição da festa será inspirado nas plantas e nas florestas. A Flip trabalha pela primeira vez com um coletivo curatorial, uma verdadeira “floresta curatorial”.

Hermano Vianna, antropólogo de formação, coordena o trabalho desse coletivo curatorial, integrado por Anna Dantes, colaboradora da Escola Viva Huni Kuin há mais de dez anos e uma das fundadoras do Selvagem – Ciclo de estudos sobre a vida; Evando Nascimento, escritor e filósofo, pioneiro na reflexão sobre literatura e plantas no Brasil; João Paulo Lima Barreto, Tukano do Alto Rio Negro, doutor em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas e fundador do Centro de Medicina Indígena em Manaus; e Pedro Meira Monteiro, professor da Princeton University e um dos organizadores da oficina Poéticas Amazônicas, no Brazil LAB da Universidade.

Pedro Meira Monteiro, professor da Princeton University e um dos organizadores da oficina Poéticas Amazônicas, no Brazil LAB da Universidade

A Festa Literária Internacional de Paraty é apresentada pelo Ministério do Turismo e Associação Casa Azul. Conta com o benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Vale+Cultura. A Flip recebeu patrocínio do Itaú e Instituto Cultural Vale. Além desses, também está junto no canal Arte1 a CNC – Sesc.

Veja a programação da Flip no Arte1:

Sábado, 27/11

16h – MESA 1: Nhe’éry Jerá (Abertura) – ao vivo

Com Carlos Papá e Cristine Takuá

18h – MESA 2: Literatura e plantas – ao vivo

Com Stefano Mancuso e Evando Nascimento

Mediação: Prisca Agustoni

Domingo, 28/11

16h – MESA 3: Naturalismo e violência – ao vivo

Com Micheliny Verunschk e David Diop

Mediação: Milena Britto

18h – MESA 4: Folhas e verbos – ao vivo

Com Véronique Tadjo e Edimilson Pereira de Almeida

Mediação: Joselia Aguiar

Segunda, 29/11

20h – MESA 6: Em definição

Terça, 30/11

16h – MESA 5: Plantas e cura – gravado

Com João Paulo Lima Barreto e Monica Gagliano

Mediação: Mônica Nogueira

20h – MESA 8: Tecnobotânicas – ao vivo

Com K Allado-McDowell e Giselle Beiguelman

Quarta, 1º/12

16h – MESA 7: Zé Kleber: Micélios – gravado

Com Jorge Ferreira e Merlin Sheldrake

Mediação: Alice Worcman

20h – MESA 10: Utopia e distopia – ao vivo

Com Margaret Atwood e Antonio Nobre

Mediação: Renata Tupinambá

Quinta, 2/12

16h – MESA 9: Fios de palavras – gravado

Com Leonardo Froés, Júlia de Carvalho Hansen e Cecilia Vicuña

Mediação: Ludmila Lis

20h – MESA 11: Botânicas migrantes – gravado

Com Djaimilia Pereira de Almeida e Elif Shafak

Sexta, 3/12

16h – MESA 12: Políticas vegetais – gravado

Com Kim Stanley Robinson e Eliane Brum

Mediação: Lucia Sá

20h – MESA 14: Vegetalize – ao vivo

Com Adriana Lisboa e Han Kang

Mediação: Guilherme Henrique

Sábado, 4/12

16h – MESA 15: Transflorestar Ato I – ao vivo

18h – MESA 17: Ouvir o verde – ao vivo

Com Alejandro Zambra e Ana Martins Marques

Mediação: Rita Palmeira

20h – MESA 16: Em busca do jardim – ao vivo

Com Alice Walker e Conceição Evaristo

Mediação: Djamila Ribeiro

Domingo, 5/12

16h – MESA 18: Metamorfoses – ao vivo

Com Emanuele Coccia e Adriana Calcanhotto

Mediação: Cecilia Cavalieri

18h – MESA 19: Cartografias para adiar o fim do mundo – ao vivo

Com Ailton Krenak e Muniz Sodré

Mediação: Vagner Amaro