“Arrumando as Malas” estreia no SBT Interior com novos quadros e dicas imperdíveis para quem ama viajar

O programa Arrumando as Malas está de volta em grande estilo — e de cara nova! Agora exibido pelo SBT Interior, aos domingos, às 9h30, o programa chega com um formato totalmente repaginado, novos quadros e uma proposta clara: ajudar o público a viajar melhor, gastando menos e aproveitando mais.

Com linguagem leve, atual e acessível, o programa aposta em dicas práticas, roteiros alternativos, achadinhos, curiosidades e orientações para diferentes tipos de viajantes — desde o mochileiro até quem busca conforto, passando por viagens em família, escapadas de fim de semana e experiências gastronômicas.

Criado e apresentado por Welignton Costa, o Arrumando as Malas passou por uma reformulação editorial para acompanhar as novas formas de viajar e o comportamento de quem está sempre em busca do próximo destino. “O mundo muda, as formas de viajar mudam, e o nosso público também. Por isso, decidimos entregar algo mais atual, mais conectado com o que as pessoas realmente querem saber na hora de arrumar as malas.”

A entrada no SBT Interior e a escolha de um novo horário fazem parte de uma estratégia que visa ampliar o alcance e facilitar o acesso ao conteúdo. “Queríamos estar em um horário em que as pessoas possam assistir com calma, fazer planos e se inspirar. O SBT nos abriu espaço e liberdade para criar um programa com mais utilidade e leveza.”

Entre as novidades da temporada estão quadros como:

Rota Cultural – com sugestões de passeios que revelam a arte, a história e a identidade dos destinos

Rota Gastronômica – voltado para criar uma verdadeira experiência sensorial por meio da comida, explorando sabores locais, tradições e a relação das pessoas com a culinária de cada lugar

Na Rota do Som – um mergulho nos principais eventos musicais, festivais, shows e turnês pelo Brasil, com bastidores exclusivos, entrevistas e muita música boa

A proposta é simples: ajudar quem está planejando a próxima viagem e também inspirar quem ainda está escolhendo o destino. Com uma edição ágil e apresentação descontraída, Arrumando as Malas transforma o domingo em um convite para explorar o mundo com mais inteligência, segurança e diversão.

Sobre Arrumando as Malas

Criado por Welignton Costa, o Arrumando as Malas começou como um perfil no Instagram, com dicas de viagem práticas e acessíveis. O conteúdo logo conquistou seguidores fiéis e se transformou em um quadro de TV na RedeTV!. Com a boa recepção, o projeto evoluiu para um programa completo exibido na afiliada do SBT, VTV, e agora entra em uma nova fase com sua estreia no SBT Interior.

Além da TV, o projeto cresceu com o Portal Arrumando as Malas, uma plataforma online que oferece:

Guias de destinos

Checklist e organização de mala

Roteiros alternativos e criativos

Dicas de economia, segurança e experiências autênticas

Seja online ou na televisão, Arrumando as Malas inspira pessoas a viajarem com mais autonomia, economia e propósito — sempre com leveza, informação e bom humor.