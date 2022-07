Arraiá O Pão do Pai estima público de 5 mil pessoas entre os dias 23 e 24 de julho, em São Paulo

Evento reúne comidas típicas, brincadeiras, apresentações de dança e show da atriz Nany People

O Pão do Pai tem conquistado clientes com os sabores deliciosos dos pães recheados, carro-chefe da empresa, além de bolos e do famoso Pudim Nany People, em homenagem à atriz. Além da entrega delivery e retirada express, a marca ainda leva seus produtos a eventos e camarins de shows.

O Pão do Pai faz sucesso entre famosos (Foto: Willian Teodoro e Victor Hugo, do Onze20)

Em sua primeira edição, o Arraiá O Pão do Pai promete agitar o público de São Paulo/SP. Segundo Willian Teodoro, fundador da empresa, a intenção é que o evento realize uma conexão entre as pessoas e as memórias afetivas relacionadas à comida e festividades dessa época do ano.

“O propósito da marca O Pão do Pai é rechear os momentos com experiências leves e saborosas e, inspirados nisso, quisemos trazer um dos eventos mais emblemáticos do país, que é O Arraiá O Pão do Pai, que tem uma forte conexão com o público através da memória afetiva com as comidas, músicas e brincadeiras. O tema da festa é ‘Vamos relembrar o sabor da diversão’ e essa é a essência que queremos promover no evento”, explica Willian.

Empresa iniciou com receita antiga de Willian

Entre 23 e 24 de julho, o arraiá espera receber aproximadamente 2.500 pessoas por dia, que poderão desfrutar de comidas típicas, touro mecânico, quadrilha, brincadeiras, correio elegante, concurso de fantasia, escola de samba e o Show TsuNany, da atriz Nany People.

A empresa surgiu durante a pandemia, quando o idealizador decidiu resgatar uma antiga receita sua. “O Pão do Pai surgiu no meio da pandemia porque, com tudo fechado, eu precisava ocupar meu tempo. Então, resgatei uma antiga receita minha do pão e fui usando minha criatividade para fazer novas receitas de recheios. Começou fazendo sucesso entre amigos e familiares até virar um negócio de fato e a minha paixão”.

Milene Pavorô também é cliente de O Pão do Pai

O Pão do Pai caiu nas graças de diversas celebridades, que fazem questão de aparecer no Instagram da empresa, atualmente com 331 mil seguidores. Entre elas, estão Nany People, Ivi Mesquita, Ailton Graça, Milene Pavorô, Lary Bottino, Victor Hugo (Onze20), Leão Lobo e muitas outras.

Sobre os diferenciais de O Pão do Pai, o fundador afirma que a descontração e criatividade é o que chama mais a atenção dos clientes, além da qualidade dos produtos.

“Trabalhamos com todo tipo de gastronomia artesanal, mas o nosso carro chefe é o pão recheado, que faz sucesso pela variedade de sabores e qualidade. E o diferencial da nossa marca é nosso lado descontraído, criativo e empreendedor, que nos faz estar constantemente buscando novas ideias e nos reinventando”.

William Teodoro finaliza ao dizer que deseja que o evento se torne anual. “Primeiramente, queremos transformar O Arraiá O Pão do Pai em um evento anual que promove experiências inesquecíveis. Além disso, queremos abrir nossa loja física para levar ao público todas as experiências e essência O Pão do Pai”.

O Arraiá do Pão do Pai acontece entre os dias 23 e 24 de julho, das 11h às 20h, no Club Homs, localizado na Av. Paulista, nº 735, em São Paulo/SP. Os ingressos estão à venda na plataforma Even3.