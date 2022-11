Arquitetura brasileira pelo mundo: arquiteta Nayara Macedo apresenta seus novos projetos no exterior

A arquiteta carioca com carreira consolidada no Rio de Janeiro, anuncia nova fase em projetos como os de Miami, nos Estados Unidos



Formada pela Universidade Federal do Rio De Janeiro, a arquiteta Nayara Macedo anuncia que está de casa nova. Após 15 anos à frente do escritório que leva seu nome na capital carioca, Nayara aceitou um convite da empresa americana BRICKGROUPUSA por se tratar de um grande desafio em sua trajetória profissional: ela passou a gerenciar o setor de Design & Interiores desta empresa e está participando de dois grandes projetos novos em Miami.

“Nosso escritório em Miami conta com uma localização privilegiada e uma superestrutura, além de conhecimento e expertise no mercado imobiliário para oferecer a segurança necessária para quem nos procura. Estamos aptos a assumir desde a escolha do imóvel, realização de projetos e indicação de fornecedores até contractors, licenses e permits necessários. Acompanhamos todo o processo de perto, sem dor de cabeça para o cliente”, conta a arquiteta. “Inclusive, estamos disponíveis não só para atender os que sonham em ter seu apartamento ou casa na Flórida como também oferecer nossa estrutura e acompanhamento a arquitetos parceiros, com obras no exterior”, completa.

Mesmo com a mudança, Nayara decidiu manter seu escritório na Barra da Tijuca, no Rio, para atender seus clientes cariocas de forma presencial, em datas previamente agendadas. “Estamos muito felizes por esta super oportunidade e pelo desafio profissional de recomeçar e espalhar criatividade e design brasileiro em terras estrangeiras. Afinal, voar não é só para quem tem asas, mas também para quem tem sonhos a realizar. Se alguém está montando ou reformando seu espaço, estaremos à disposição para viver esse sonho em conjunto, não importa o tamanho e a localização dele”, brinca a arquiteta, que é fascinada pelo universo infantil e bastante conhecida por projetar quartos de bebês super criativos, funcionais e inovadores.

Nayara ressalta ainda que continua desenvolvendo projetos e consultorias online para o mundo todo.