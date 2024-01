Arnold Sports Festival 2024 destaca impacto do bem-estar na economia mundial com presença da consultora da OMS

Evento multiesportivo traz especialista em palestra sobre o papel da saúde no cenário global

O maior evento multiesportivo da América do Sul, o Arnold Sports Festival 2024, promete ser mais do que uma celebração atlética. Com o bem-estar como destaque, a Savaget Group, organizadora do evento, traz a renomada consultora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Andreia Costa Santos, coautora de um estudo inovador sobre o impacto do sedentarismo na economia global.

O Wellness Education, ciclo de palestras do evento, reunirá mais de 20 especialistas, incluindo Andreia, que compartilhará suas percepções sobre a relação entre saúde e economia no dia 5 de abril, às 10h. Graduada e mestre em economia, com doutorado em economia da saúde pela Universidade de Londres, Andreia é uma baiana que conquistou reconhecimento internacional.

Além disso, o ex-jogador da seleção brasileira, Diego Ribas, também marcará presença no Wellness Education. Às 11h, Diego abordará temas cruciais como gestão de liderança, resiliência e disciplina, oferecendo insights valiosos não apenas para os amantes do esporte, mas para profissionais de todas as áreas.

Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget, destaca a importância de dar ênfase à saúde no evento, especialmente em tempos de pandemia. O Movimento Bem-estar, espaço dedicado no festival, reúne marcas do setor e oferece um ciclo de palestras visando enriquecer o conhecimento dos profissionais ligados à saúde.

Completando uma década de existência, o Arnold Sports Festival 2024 não apenas celebra o esporte, mas também destaca a necessidade de priorizar a saúde física e mental. Para Graziano, essa mudança de foco é uma resposta aos ensinamentos da pandemia, e visa fortalecer toda a indústria da saúde.

O evento, que ocorrerá entre os dias 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, São Paulo, reforça a missão da Savaget Group de promover encontros significativos na área de fitness, nutrição e bem-estar. Para mais informações sobre o Wellness Education, acesse A programação completa do Welness Education pode ser acessada no link: aqui