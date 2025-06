Aproximadamente 23 mil trabalhadores foram alcançados por ação contra a violência sexual infantojuvenil

Lançada em março deste ano pelo SindusCon-SP, em parceria com o Instituto Liberta e outras entidades do setor, a iniciativa “Mãos que Constroem, Protegem” segue firme em sua missão de conscientizar o setor da construção civil sobre a importância do enfrentamento à violência sexual infantil. Até o início de junho, cerca de 23 mil trabalhadores foram impactados em 210 canteiros de obras, pertencentes a 105 empresas.

“Sabemos que este é um tema extremamente delicado, que exige responsabilidade e coragem para ser enfrentado. Levar essa conscientização aos canteiros de obras é uma iniciativa inédita no setor. O SindusCon-SP está totalmente empenhado para engajar seus membros nessa causa, que é responsabilidade de todos”, afirma Yorki Estefan, presidente do SindusCon-SP.

Desde o lançamento da campanha, técnicos do Programa SindusCon-SP de Segurança (PSS) vêm visitando os canteiros com palestras e materiais educativos. Os trabalhadores recebem uma apresentação sobre o tema, elaborada com o conteúdo técnico do Instituto Liberta, parceiro nessa iniciativa, além de um folheto com QR Code que direciona à trilha educativa “Saber Liberta”, composta por seis videoaulas sobre prevenção e conscientização.

A campanha é fruto de uma aliança entre entidades como o Seconci-SP, Abrainc, CBIC, Feticom-SP, Secovi-SP e Sintracon-SP. Juntas, elas somam esforços para mobilizar um dos setores com maior número de trabalhadores no país, promovendo a criação de uma verdadeira rede de proteção social.

“Nosso objetivo é seguir ampliando esse alcance e manter a conscientização ativa dentro dos canteiros de obras”, reforça Yorki Estefan. “Estamos muito orgulhosos dos resultados até aqui. Essa é uma causa que ultrapassa os limites da construção civil e diz respeito a toda a sociedade.”

Com o sucesso das ações, a campanha seguirá ativa pelos próximos meses, alcançando canteiros de obras em todas as regiões do estado de São Paulo.

Sobre o SindusCon-SP

O SindusCon-SP é a maior associação de empresas da indústria da construção na América Latina. Congrega 300 construtoras associadas e representa cerca de 50 mil empresas de construção residencial, industrial, comercial, obras de infraestrutura e habitação popular, localizadas no estado de São Paulo. Tem sede na capital paulista e representações em nove regiões e uma delegação nos principais municípios do interior. A construção paulista representa 27,6% da construção brasileira, que por sua vez equivale a 4,9% do PIB brasileiro.