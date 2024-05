Apresentador Benjamin Cano Planès anuncia final feliz na adoção de Lucrécia e revela intenção de fundar ONG

O renomado apresentador Benjamin Cano Planès, compartilhou detalhes tocantes da conclusão do processo de adoção de sua filha, Lucrécia. Este marco significativo abre um novo capítulo em sua vida como pai solo, especialmente após o trágico falecimento de seu marido, Louis Alain Planès. Em meio a desafios, Benjamin anunciou seus planos de estabelecer uma ONG focada em adoção, motivado por sua própria jornada emocional e uma complexa batalha judicial que começou com o nascimento de Lucrécia em 4 de novembro de 2022.

Inicialmente, a adoção parecia promissora, com a mãe biológica escolhendo Benjamin e seu companheiro, o empresário francês Louis Alain Planès, como pais para Lucrécia. Mas a situação se agravou quando, após um mandado de busca e apreensão emitido por uma juíza, Lucrécia foi brevemente retirada de sua casa sob a alegação de estar em perigo. A decisão inicial apontava uma preocupação com a jovem vivendo em um lar com três homens. No entanto, após uma reviravolta na justiça, a família foi finalmente reunida.

Contudo, o caminho foi surpreendido por um trágico acidente que levou a vida de Louis em 2 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro, deixando Benjamin para enfrentar os desafios da paternidade solo. A morte de Louis não interrompeu o processo, devido à decisão de uma nova juíza, que permitiu que ele fosse reconhecido postumamente como pai.

“Essa jornada de adoção foi complexa e cheia de desafios, mas também foi repleta de amor e dedicação para garantir o bem-estar da nossa filha. Estamos gratos por termos tido a oportunidade de formar uma família e sermos pais para essa criança maravilhosa,” conta Benjamin.

A emoção de receber a resposta positiva da adoção foi um alívio para o apresentador, “Receber a nova certidão significa que agora podemos viajar e solicitar a dupla nacionalidade para ela, assim como para o Vinícius,” compartilha Benjamin, referindo-se a seu primeiro filho. Ele também menciona o desejo de sua avó em conhecer Lucrécia, um sonho que agora se tornará realidade e reflete sobre a importância de dar “raiz e asas” para Lucrécia, desejando que ela seja “feliz e cheia de amor”.

Olhando para o futuro, Benjamin está contemplando a criação de uma ONG focada em adoção, inspirado tanto pela sua jornada pessoal quanto pela perda de Louis. “O falecimento do Louis me faz enxergar a vida de maneira diferente e minhas prioridades mudaram,” ele explica. A ideia é aumentar a conscientização sobre a adoção de crianças em situações de extrema urgência.