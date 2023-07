Aprendizado que marca: como experiências sensoriais estão revolucionando a forma de educar

Conheça as estratégias que utilizam o poder do sentir para ensinar de forma eficaz e duradoura

Em uma escola de segundo grau, um problema recorrente intrigava o diretor e frustrava o zelador: todos os dias, marcas de batom surgiam no espelho do banheiro. Mesmo após várias repreensões, as meninas continuavam a deixar suas marcas, tornando o trabalho de limpeza insuportável.

Em uma escola de segundo grau, um problema recorrente intrigava o diretor e frustrava o zelador: todos os dias, marcas de batom surgiam no espelho do banheiro. Mesmo após várias repreensões, as meninas continuavam a deixar suas marcas, tornando o trabalho de limpeza insuportável.

Cansado da situação, o diretor decidiu tomar uma abordagem diferente. Convocou as meninas e o zelador para uma reunião no próprio banheiro. Com paciência, explicou a dificuldade em limpar o espelho e pediu ao zelador que ilustrasse a realidade do trabalho. Para surpresa de todos, o zelador molhou um pano no vaso sanitário e o esfregou no espelho.

A partir desse momento, as marcas de batom desapareceram completamente. O diretor havia encontrado a solução, ensinando de uma forma que elas pudessem sentir. Foi uma lição prática, na qual a sensação de repulsa e aversão ao ver o espelho sendo limpo com o pano sujo do vaso sanitário fez com que elas entendessem o impacto de suas ações.

Para o escritor e palestrante Marcio Zeppelini – o ZEPPA, essa história, assim como outras experiências vivenciais, exemplifica o poder do aprendizado sensorial. “Os professores de curso pré-vestibular, por exemplo, têm obtido sucesso ao ensinar todo o conteúdo do colegial em apenas quatro meses. Eles adotam uma abordagem prática, trazendo exemplos concretos e vivências para ilustrar os conceitos teóricos”.

Nesse sentido, fica evidente que uma aula prática vale mais do que cinquenta aulas teóricas. O ensino que engaja os sentidos, que desperta emoções e provoca uma resposta física ou financeira é mais efetivo. Um exemplo disso é a aplicação de multas pesadas para incentivar o uso do cinto de segurança no Brasil. A sensação de prejuízo financeiro é um fator que influencia diretamente o comportamento das pessoas.

Diante disso, surge a questão: como educar equipes e filhos de maneira eficaz? A resposta está em trazer o lúdico para dentro do processo de aprendizagem. Ao tornar as experiências mais divertidas, interativas e envolventes, é possível fazer com que as pessoas sintam os motivos por trás de cada decisão. Ao despertar emoções positivas, o aprendizado se torna mais significativo e duradouro.

Portanto, é hora de repensar a forma como treinamos equipes e educamos nossos filhos. É hora de #FazerAcontecer, trazendo o lúdico para o dia a dia da empresa e estimulando todos a sentirem os propósitos e objetivos em cada ação. Vamos começar a brincar e transformar a forma de educar, trazendo uma nova dinâmica que irá gerar resultados surpreendentes.

Cansado da situação, o diretor decidiu tomar uma abordagem diferente. Convocou as meninas e o zelador para uma reunião no próprio banheiro. Com paciência, explicou a dificuldade em limpar o espelho e pediu ao zelador que ilustrasse a realidade do trabalho. Para surpresa de todos, o zelador molhou um pano no vaso sanitário e o esfregou no espelho.

Marcio Zeppelini, o ZEPPA, é Palestrante, Empresário, Empreendedor Social, Editor e escritor. Já realizou +de 350 Palestras em 9 países, inspirando milhares de pessoas a #FazerAcontecer

A partir desse momento, as marcas de batom desapareceram completamente. O diretor havia encontrado a solução, ensinando de uma forma que elas pudessem sentir. Foi uma lição prática, na qual a sensação de repulsa e aversão ao ver o espelho sendo limpo com o pano sujo do vaso sanitário fez com que elas entendessem o impacto de suas ações.

Para o escritor e palestrante Marcio Zeppelini – o ZEPPA, essa história, assim como outras experiências vivenciais, exemplifica o poder do aprendizado sensorial. “Os professores de curso pré-vestibular, por exemplo, têm obtido sucesso ao ensinar todo o conteúdo do colegial em apenas quatro meses. Eles adotam uma abordagem prática, trazendo exemplos concretos e vivências para ilustrar os conceitos teóricos”.

Nesse sentido, fica evidente que uma aula prática vale mais do que cinquenta aulas teóricas. O ensino que engaja os sentidos, que desperta emoções e provoca uma resposta física ou financeira é mais efetivo. Um exemplo disso é a aplicação de multas pesadas para incentivar o uso do cinto de segurança no Brasil. A sensação de prejuízo financeiro é um fator que influencia diretamente o comportamento das pessoas.

Diante disso, surge a questão: como educar equipes e filhos de maneira eficaz? A resposta está em trazer o lúdico para dentro do processo de aprendizagem. Ao tornar as experiências mais divertidas, interativas e envolventes, é possível fazer com que as pessoas sintam os motivos por trás de cada decisão. Ao despertar emoções positivas, o aprendizado se torna mais significativo e duradouro.

Portanto, é hora de repensar a forma como treinamos equipes e educamos nossos filhos. É hora de #FazerAcontecer, trazendo o lúdico para o dia a dia da empresa e estimulando todos a sentirem os propósitos e objetivos em cada ação. Vamos começar a brincar e transformar a forma de educar, trazendo uma nova dinâmica que irá gerar resultados surpreendentes.